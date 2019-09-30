رودجرز يقلل من أهمية انطلاقة ليستر سيتي النارية

لندن ـ وكالات:

قلل بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي من فرص فريقه في إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الانجليزي، برغم فوزه الكبير بخماسية من دون رد على نيوكاسل يونايتد، أمس الأول، ليصعد إلى المركز الثالث.

وسجل جيمي فاردي هدفين وأضاف ريكاردو بيريرا وويلفريد نديدي هدفين آخرين، في حين أحرز المدافع بول دوميت بالخطأ في مرماه ليكمل ليستر يوما رائعا ويحقق الثالب أكبر انتصار لهم في الدوري الممتاز.

وأبلغ رودجرز (46 عاما) هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “لا يزال الوقت مبكرا جدا من الموسم للحكم جيدا على الأشياء.. سيكون تحديا كبيرا نظرا لوجود أندية أخرى تنافس عادة بقوة على احتلال المراكز المتقدمة. نركز فقط على اللعب وتحسين مستوى الأداء”.واستهل ليستر سيتي الموسم بقوة وحصد 14 نقطة من سبع مباريات ليطارد مانشستر سيتي حامل اللقب وليفربول المتصدر.

ومنذ توليه المسؤولية خلفا لكلود بويل في شباط، أحدث مدرب سيلتيك السابق تغييرا كبيرا في حظوظ ليستر سيتي ما أنعش آمال الجماهير في العودة للعب في أوروبا منذ موسم 2016-2017 الذي أعقب فوزهم المفاجئ بلقب الدوري الممتاز.

وحصد ليستر 31 نقطة منذ أول مباراة للمدرب القادم من أيرلندا الشمالية في آذار وهو ما يفوق أي فريق آخر في الدوري باستثناء مانشستر سيتي (46) وليفربول (49).. كما ينفذ ليستر تحت قيادة رودجرز الهجمات المرتدة ببراعة واستحوذ على الكرة بسهولة مثلما فعل أمام نيوكاسل.وأضاف رودجرز “لو تابعتم أفضل فريقين في المسابقة ستجدون أنهما يجيدان الاحتفاظ بالكرة لفترات طويلة، تبلغ نسبة الاستحواذ 60 أو 70% ويجيدان الهجمات المرتدة كما فعلنا نحن”.وأكمل “ضغطنا بشدة على المنافس.. حافظنا على نظافة شباكنا وسجلنا 5 أهداف. كان يوما رائعا”.