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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الإعدام لإرهابي أقدم على نحر دبلوماسي روسي عام 2006

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أمس الاثنين، بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أحد “الإرهابيين” لقيامه بعملية نحر أحد الدبلوماسيين الروس في العراق.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي ل‍مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الجنائية المركزية حكمت بالإعدام بحق احد الإرهابيين أدين بقيامه بنحر احد الدبلوماسيين الروس في العراق عام 2006 “.
واضاف بيرقدار ان “المتهم اعترف بخطف أربعة أجانب مع مجموعة مسلحة”، مبينا ان “اثنين من المجنى عليهم تم قتلهم بإطلاق النار عليهم فيما تم ذبح الاثنان الآخران”.
وبين المتحدث الرسمي ان “الارهابي اشترك بعملية الذبح بحق احد الدبلوماسيين الروس وبعدها قام مع مجموعته المسلحة بالتخلص من الجثث برميها في نهر دجلة”، مشيرا الى ان “الحكم بحق الإرهابي صدر وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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