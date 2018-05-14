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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إعادة ملكية عقار “مستولى عليه بطرقٍ غير قانونية” إلى الدولة

شؤون عراقية
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نينوى ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في نينوى أمس الاثنين، عن ضبط صاحب إحدى شركات تجارة العقارات لقيامه بـ”الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة بطرق غير قانونية”، تقع في حي النور بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.
وقالت المديرية في بيان اطلعت ” الصباح الجديد” على نسخة منه، إن “ملاكات المديرية تمكّنت، بعد المتابعة والانتقال إلى مقر الشركة، من ضبط صاحب الشركة وأوليات العقار”، مبينة أن “العقار عائد لوزارة المالية، وهو عبارة عن قطعة أرض زراعية تم تقطيعها إلى قطع أراض سكنية وبيعها لأشخاص من قبل صاحب شركة العقارات”.
وأضافت المديرية في بيانها أن “المتهم سيق بصحبة محضر الضبط الأصولي الذي نظمته ملاكات المديرية المتضمن جميع المبرزات المضبوطة، فضلاً عن الأوراق التحقيقية إلى قاضي التحقيق المختصِّ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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