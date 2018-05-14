إعادة ملكية عقار “مستولى عليه بطرقٍ غير قانونية” إلى الدولة

نينوى ـ الصباح الجديد:

أعلنت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في نينوى أمس الاثنين، عن ضبط صاحب إحدى شركات تجارة العقارات لقيامه بـ”الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة بطرق غير قانونية”، تقع في حي النور بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان اطلعت ” الصباح الجديد” على نسخة منه، إن “ملاكات المديرية تمكّنت، بعد المتابعة والانتقال إلى مقر الشركة، من ضبط صاحب الشركة وأوليات العقار”، مبينة أن “العقار عائد لوزارة المالية، وهو عبارة عن قطعة أرض زراعية تم تقطيعها إلى قطع أراض سكنية وبيعها لأشخاص من قبل صاحب شركة العقارات”.

وأضافت المديرية في بيانها أن “المتهم سيق بصحبة محضر الضبط الأصولي الذي نظمته ملاكات المديرية المتضمن جميع المبرزات المضبوطة، فضلاً عن الأوراق التحقيقية إلى قاضي التحقيق المختصِّ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.