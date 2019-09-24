قصة هروب سجناء سياسيين من سجن الحلة المركزي عام 1967

«الهروب من نفق مضيء» لجاسم المطير

تقديم الدكتور كاظم حبيب

حين بدأت بمطالعة الكتاب الجديد الذي أنجزه الصديق الكاتب جاسم المطير، لم أستطع التوقف عن القراءة حتى انتهيت منه. فالكتاب يبحث في أحداث وقعت قبل أكثر من أربعة عقود، بعد أن بدأ بعض المناضلين والكتاب يدونون بعض ذكرياتهم أو ما سمعوه عن تلك الأحداث. وفي الغالب الأعم جاءت تلك الكتابات نتيجة سماع البعض من البعض الآخر أو نتيجة إطلاعهم على ما كتبه شخص أو أكثر عن تلك الأحداث دون أن يمتلك ناصية الموقف من خلال التعرف الفعلي على أحداث تلك الفترة والمرارات التي تركتها في نفوس الناس الذين عاشوها يوماً بيوم ولحظة بلحظة. ومن أجل إجلاء الموقف من قبل شخص عاش الأحداث وساهم فيها وعرف جميع المشاركين فيها دون استثناء وتنفس الحرية بسببها، بدأ الأخ المناضل جاسم المطير بكتابة مذكراته عن تلك الأحداث.

تمكن الكاتب جاسم المطير في كتابه الجديد أن يقدم لنا حدثاً إنسانياً رائعاً بروح نضالية شبابية عالية الهمة ومسؤولة في آن واحد، حدثاً بدأ في منتصف عام 1967 وانتهى مع نهايات العام تقريباً. عبر في هذه الحلقات بصدق وشفافية عن عشق الإنسان الاستثنائي والمطلق للحرية والحياة الحرة الكريمة، ورغبة الإنسان المناضل الجامحة في مواصلة النضال من أجل تحقيق ما اقتنع به من مبادئ وأهداف وأحلام جميلة كانت باستمرار تدغدغ أحلام وآمال المناضلين على مدى التاريخ. حتى أولئك الذين ارتقوا أعواد المشانق أو ما يسميها البعض «أرجوحة الأبطال» كانوا ينشدون للحياة وليس للموت. كما عبر فيها عن حبه لكل أولئك المناضلين سجناء الفكر والرأي والعقيدة الذين أبوا أن يعيشوا في ظل الظلم والاضطهاد والطغيان السياسي ورفعوا راية الحرية عالياً واستشهد الكثير منهم على هذا الطريق. إنه الحرص على أفعال المناضلين من شيوعيين وغير شيوعيين والأمانة لأفعالهم التي يفترض أن لا تنسى وأن تبقى حية في ذاكرة الأجيال رغم تبدل الأزمان. فمناضل مثل جيفارا في وسط أدغال أمريكا اللاتينية أو مناضل مثل خالد أحمد زكي في أهوار العراق أو شاعر يغرد للحياة والعدالة الاجتماعية والإنسان مثل بابلوا نيرودا في شيلي، وشاعر في طرف آخر من العالم، في آسيا، يعشق الحب والحرية والحياة ويهيم بالإنسان الكادح مثل مظفر النواب، وامرأة مثل أم علي أو العذيبي، يجب أن يبقوا أحياء في ذاكرة الشعوب وفي وجدانهم، فهم وغيرهم من المناضلين والمناضلات قد عبروا بصدق وأمانة عن ولائهم لشعوبهم بل وللإنسان بشكل عام. حين تقرأ الكتاب تشعر بأن الكاتب وهو يتحدث عن الرغبة في الهرب والانطلاق نحو الحرية، كان يخشى في الوقت نفسه على رفاقه من أي حدث يمكن أن يقود إلى عواقب وخيمة، إنها الجرأة في التقدم نحو الفعل، وهو الحذر لصيانة حياة الإنسان وعدم التضحية بأي إنسان.

حياة المناضلين الذين زُجوا في سجون العراق حينذاك وجدت أحد أوجه التعبير عنها والتجسيد الحي لها في الحلقات التي قدمها الصديق الكاتب جاسم المطير حيث تجلت في لوحتين متباينتين، ولكن اللوحتين متجاورتان: