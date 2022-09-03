كهرباء كردستان تزيل اعمدة قلعة اربيل وتنجز أولى مراحل نصب المقاييس

بغداد ــ الصباح الجديد :

اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان، امس السبت، أن المرحلة الثانية من مشروع نصب المقاييس الذكية تتضمن نصب 500 الف مقياس جديد، لافتة إلى نصب اكثر من مليون و300 الف مقياس لمشتركيها خلال المرحلة السابقة من المشروع.

وجاء في بيان للوزارة ، انها قامت خلال المرحلة الاولى من مشروع نصب المقاييس الذكية للمشتركين بنصب اكثر من مليون و300 الف مقياس ذكي في عموم مناطق اقليم كوردستان، مشيرا الى ان اكثر المحافظات التي تم نصب المقاييس الذكية فيها هي محافظة اربيل.

واوضح البيان ان نصب المقاييس كان بواقع اكثر من 411 الف مقياس في محافظة اربيل واكثر من 352 الف مقياس في محافظة السليمانية، واكثر من 233 ألف مقياس في محافظة دهوك ونحو 33 الف مقياس في محافظة حلبجة.

وفي بيان منفصل، اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كردستان الانتهاء من مشروع ازالة عواميد الكهرباء القريبة من قلعة اربيل.

وقالت الوزارة في بيان ان “مجلس الوزراء كلف في وقت سابق الجهات المعنية بتنفيذ مشروع لاعادة تنظيم قلعة اربيل بما يناسب أهميتها التاريخية وكُلفت وزارة الكهرباء بإزالة عواميد الكهرباء القريبة من القلعة للمحافظة على طابعها الأثري”.

واضاف البيان ان “المشروع اُنجز في وقت قياسي حيث جرى ازالة العواميد ودفن اسلاك الكهرباء”.