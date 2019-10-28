قصر البارون.. تحفة معمارية لا تغيب عنه الشمس

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قصر البارون إمبان هو قصر تاريخي مستوحى من العمارة الهندية شيده المليونير البلجيكي البارون ادوارد إمبان (20 سبتمبر 1852 – 22 يوليو 1929)، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، أحد عجائب العمارة الحديثة وتسرد الكثير والكثير من الحكايات بشآن قصر البارون عن الأشباح والعفاريت والقصر المهجورK الكثير من المغامرات جعلته محط اهتمام الباحثين ومن يعشق المغامرات والأساطير.

يقع قصر البارون في مصر في منطقة إمبابة جمع القصر بين الكثير من الحضارات القديمة، الهندية واليونانية والفارسية والأوروبية والرومانية.

يوجد على جدران القصر رسومات غريبة لجمامجم وطلاسم غريبة غير مفهومة تبلغ مساحة القصر 30 ألف فدان، وكان يزرع في حديقة القصر محاصيل الموالح، أما القصر فيتكون من جزءين هما القصر الرئيسي وملحق صغير بالقرب من القصر، القصر من تصميم الفنان الفرنسي ألكسندر مارسيل. إختار إمبان ربوة عالية شرق القاهرة لتكون مكانًا للقصر على الطريق الصحراوي وأراد أن يكون القصر ذا تصميم غريب ومختلف فقام بصنع الجدران بأشكال مختلفة فتوجد على الجدران تماثيل من المرمر وأفيال وحيوانات أسطورية وأبطال يحملون سيوفاً، تصميم القصر يرجع إلى الطراز الهندي في المعمار في الجانب الأيمن أما الجانب الأيسر من تصميم القصر فيرجع إلى عصور النهضة الأوروبية خاصة التماثيل الخارجية.

تم تصميم القصر بحيث لا تغيب عنه الشمس أبدًا صمم على عجلات متحركة، فصب تحت القصر لأول مرة قاعدة خرسانية ترتكز على رولمان بلي ولكن الآن القصر لا يتحرك لصدأ العجلات. القصر له سراديب طويلة توصل إلى الكنيسة التي تحمل الاسم نفسه ، أما القصر من الداخل فيتكون من عدة طوابق وانتقلت ملكية القصر إلى المجلس الأعلى للآثار في مصر وسوف يتحول القصر خلال الفترة المقبلة إلى مزار سياحي مفتوح.