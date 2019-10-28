الشباب والرياضة تنظم بنجاح البطولة الصيفية للمواهب

مشاركة واسعة لفرق المحافظات

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض اقيمت البطولة الصيفية للمواهب الرياضية للألعاب الفرقية والفردية، التي نظمتها دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة/ قسم الموهبة الرياضية.

وقائع الافتتاح الرسمي جرت على قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للمبارزة، بحضور الملاك المتقدم في الوزارة ومسؤولي اقسام الدائرة، وتضمنت استعراضا رياضيا لحملة الاعلام العراقية والوزارة، والفرق المشاركة في البطولة والتي قدِمت من محافظات ( البصرة، نينوى، الانبار، المثنى، كركوك، الديوانية، بابل، ديالى، صلاح الدين، ذي قار ، واسط، كربلاء المقدسة، النجف الاشرف، ميسان ، ومن بغداد ثلاثة مراكز لرعاية للموهبة الرياضية في بغداد والزعفرانية وبسماية)، لتتنافس في عشرة العاب هي كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، كرة الطاولة، رفع الاثقال، المصارعة، الملاكمة، التايكواندو، السباحة، والتنس، تلاه قراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح الشهداء والنشيد الوطني فكلمة لمدير عام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب جابر، ثم ردد اللاعبون المستعرضون القسم الرياضي الذي تلاه المبارز الموهوب علي السجاد حسن، وبعدها أُعطيَ الإذن بأنطلاق منافسات البطولة، وقد جاءت النتائج الختامية للمنافسات في جميع الالعاب المشاركة كالتالـي:

في كرة اليد احرزت بغداد المركز الاول وديالى ثانية وجاءت البصرة ثالثة فيما حلت واسط بالمركز الرابع وكربلاء والمثنى بالمركزين الخامس والسادس على التوالي.

وفي منافسات كرة الطائرة فازت بغداد بالمركز الاول والبصرة بالوصافة والمثنى ثالثا، كما اعلن مدير المركز الوطني باللعبة علاء شاكر تشكيل فريق منتخب المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية من المواهب التي افرزتها البطولة.

سلويا تمكنت بغداد من خطف كأس البطولة تاركة المركز الثاني للنجف في المباراة النهائية التي جمعتهما وانتهت بنتيجة ٣٥ نقطة لبغداد مقابل ٣١للنجف، وكان ثالث ورابع المراكز من نصيب ديالى وبابل على التوالي .

في التنس تبارت الفئات العمرية ٨ الى عشر سنوات و١٢سنة، وافرزت منافساتها النتائج التالية، في فئة ثمان سنوات فاز اللاعب مصطفى ستار بالمركز الاول يليه احمد يحيى ثانيا وكلاهما من موهوبي بغداد وحل محمد مصطفى بالمركز الثالث من مركز موهبة ديالى، اما في فئة عشر سنوات فقد فاز يوسف احمد بالمركز الاول من ديالى وصادق صلاح ثانيا من بغداد وهمام قاسم من ديالى ايضا ثالثا، فيما شهدت نتائج فئة ١٢سنة فوز احمد محمد مطرود من بغداد اولا تلاه عبد الرحمن قاسم و ايمن غسان ثالثا وكلاهما من موهوبي تنس ديالى .

وبمشاركة ٦٠ سباحاً في فئة ١٢ الى ١٤سنة احرز المراكز الثلاث الاولى بسباق ١٠٠م حرة كل من دانيال هيوا من كركوك وياسر احمد وطه عمر وكلاهما من مواهب سباحة بغداد، فرقياً فاز مركز بغداد بالمركز الاول وحل سباحو البصرة ثانياً يليه كركوك ثالثا.

وفي رفع الاثقال تنوعت الاوزان والنتائج وجاءت الفرقية بالترتيب، مركز بدره اولاً وبغداد ثانياً ورباعو البصرة ثالثا.

براعم واشبال كرة الطاولة تباروا على المراكز الاولى للبطولة وجاءت النتائج لصالح بغداد التي فازت بالمركز الاول وجاءت ذي قار ثانيا لتحل النجف ثالثة تليها واسط والمثنى بالمركزين الرابع والخامس، وفي العاب المصارعة والتايكواندو والملاكمة اعتمدت المشاركة الفعالة والتعاون والتنظيم بين مراكز الموهبة والروح التنافسية للاعبين اساساً في اعتماد النتائج حيث تم اعتبار جميع المشاركين فائزين وجرى توزيع اوسمة البطولة عليهم.