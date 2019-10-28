مارادونا فخور بإنجاز ميرتينز في نابولي

بوينس آيرس ـ وكالات:

عبر دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة نابولي والأرجنتين، عن فخره بتفوق البلجيكي درايس ميرتينز، مهاجم نابولي، عليه بعدما تخطى الأخير عدد الأهداف التي سجلها مارادونا بقميص فريق الجنوب.

ووصل ميرتينز بهدفيه في شباك سالزبورج النمساوي إلى الهدف رقم 116 في تاريخه مع نابولي، متخطيًا رقم مارادونا الذي سجل 115 هدف.وقال مارادونا في تصريحات لصحيفة «كوريري ديللو سبورت»: «بالنسبة لي لم تكن خيبة أمل، في الحقيقة لقد صفقت لميرتينز بعدما سجل أمام سالزبورج، فكرت فقط في نابولي وبالتأكيد لم أفكر في نفسي».

وأضاف «أشاهد كل مباريات نابولي، خاصة التي يلعبونها في دوري أبطال أوروبا، مباراتهم ضد سالزبورج كانت مثيرة، ليست جميلة لكنها جيدة بما يكفي لأنه عندما تفوز يكون ذلك أمرًا رائعًا».وتابع «ميرتينز ولد ليكون مهاجمًا، لكنه لم يكن يعلم، أهدافه كلها لا يسجلها شخص لا يلعب كمهاجم».

وعن بقاء ميرتينز من عدمه، صرح مارادونا: «أود أن أفعل شيئًا كي لا يغادر ميرتنز، إذا كان من حق للاعب المحترف أن يبحث عن راتب أفضل، فإنه أيضا من حقه أن يعلم كيف سيكون محبوبا في مكان آخر من العالم، محترم ومهم كما يشعر حاليًا في نابولي».

وأردف «لذلك، عزيزي رئيس نابولي، لا تدعه يرحل، إنه فوق الثلاثين من عمره لكنه يركض ويلعب ويسجل أهداف بضارة وحماس اللاعب الشاب».وختم مارادونا: «إذا كان يجب أن يغادر، يجب أن يعلم ميرتينز أنه في لا بلاتا سيكون هناك دائمًا مكان له في فريقي جيمناسيا لابلاتا».

وتمكن البلجيكي درايس ميرتينز، مهاجم نابولي، من تخطي رقم الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، في قائمة أكثر اللاعبين تهديفًا في تاريخ البارتينوبي.وأحرز ميرتينز هدفين لنابولي في شباك ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن ميرتينز وصل إلى الهدف رقم 116 بقميص نابولي في كل البطولات، مشيرة إلى أن البلجيكي تخطى مارادونا الذي سجل 115 هدفا لفريق الجنوب.

جدير بالذكر أن مارك هامسيك، لاعب وسط نابولي السابق، يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تهديفًا بقميص فريق الجنوب، برصيد 121 هدفا.