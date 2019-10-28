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نهائي الكأس الآسيوي في كوالالمبور

رياضة
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كوالالمبور ـ وكالات:
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، أول أمس، إن مكان إقامة نهائي كأس الاتحاد بين فريقي 25 ابريل الكوري الشمالي والعهد اللبناني تغير مرة أخرى وستقام المباراة في كوالالمبور عاصمة ماليزيا.ونقل الاتحاد القاري في وقت سابق هذا الأسبوع المباراة إلى شنغهاي من بيونجيانج بسبب العقوبات الدولية الاقتصادية على كوريا الشمالية.
وقال الاتحاد الآسيوي إن القرار استند إلى عدة اعتبارات تتعلق بالبث التلفزيوني والترويج للمباراة بحيث يمكن مشاهدتها في جميع أنحاء القارة والشرق الأوسط.ولم يكشف الاتحاد عن أسباب اخرى للتغيير الأخير في مكان المباراة لكنه أكد أنها ستقام الآن في كوالالمبور في الرابع من تشرين الثاني المقبل أي بعد يومين من موعدها الأصلي.وأوضح الاتحاد في بيان «تم إخطار اتحادي كوريا الشمالية ولبنان والناديين بهذه التغييرات. الاتحاد يعتذر عن هذا الازعاج».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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