تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 25.8 %

القاهرة ـ رويترز:

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع ‭‭25.8‬‬ بالمئة إلى ‭‭3.51‬‬ مليار دولار في آب.‬‬‬‬

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي إلى 1.97 مليار دولار في أغسطس آب، في حين تراجعت قيمة الواردات 19 بالمئة إلى 5.48 مليار دولار‭.‬‬ وبحسب جهاز الإحصاء، تراجعت واردات المنتجات البترولية 33.3 بالمئة والمواد الأولية من الحديد والصلب 18.8 بالمئة والبلاستيك 17.3 بالمئة والقمح 2.9 بالمئة.

الى ذلك، قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في بيان أمس، إن احتياطيات مصر الستراتيجية من القمح تكفي لخمسة أشهر.

وأضاف أن احتياطيات السكر تغطي 5.8 شهر والزيت 3.4 شهر والأرز ثلاثة أشهر.

وستعد الحكومة المصرية لتخفيض بعض أسعار السلع المدرجة على البطاقات التموينية اعتبارا من كانون الأول المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري، علي المصيلحي قوله إن سعر قنينة زيت الطهي سيقل إلى 8.5 جنيه مصري (0.53 دولار) في مقابل سعرها الحالي 9.5 جنيه.

وأضاف أن سعر السكر سيقل إلى 8.5 جنيه للكيلوغرام بدلا من 9 جنيهات، بينما سيخفض سعر الأرز إلى 8 جنيهات للكيلو بدلا من 9 جنيهات، وسينزل الدقيق المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

ولم يوضح وزير التموين سبب خفض تلك الأسعار.

وأعادت الحكومة المصرية 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية في تشرين الأول الماضي بناء على أمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت وزارة التموين قد شطبت هؤلاء المواطنين، في وقت سابق من هذا العام، بعدما بدأت مراجعة منظومة الدعم لإبعاد من تعتقد أن دخولهم مرتفعة بدرجة لا تجعلهم في حاجة للحصول على سلع أساسية مدعومة.