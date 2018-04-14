الملف الأمني

اعتقال إرهابي من الموصل حاول التسلل الى بغداد * هجوم مسلح على حوض نفط خانة شمالي ديالى

نجاة مرشح للانتخابات على طريق بغداد – كركوك * تحرير طفل مختطف بعملية نوعية وسط ميسان

بغداد – اعتقال ارهابي

ذكر مصد امني في الشرطة العراقية امس السبت ان قوة أمنية القت القبض على ارهابي ينتمي لعصابات داعش حاول التسلل الى العاصمة بغداد.

وقال المصدر أن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبعد ورود معلومات استخبارية عن نية أحد العناصر اﻻرهابية يسكن محافظة نينوى/منطقة الزنجيلي، التسلل إلى داخل العاصمة بغداد عبر طريق ديالى – بغداد تشكل فريق عمل باﻻشتراك مع جهاز الأمن الوطني/مكتب الشعب” ، مضيفا انه “وبعد المتابعة تم إلقاء القبض على الارهابـي.

ديالى – هجوم مسلح

اكد مدير ناحية السعدية في محافظة ديالى احمد الزركوشي امس السبت، ان احد مقاتلي الحشد الشعبي قتل بهجوم شنه “داعش” على طريق رئيسي في حوض نفط خانة شمالي الناحية.

وقال الزركوشي ان “احد مقاتلي الحشد الشعبي قتل على طريق حوض نفط خانة (24كم شمال السعدية 60كم شمال شرق ب‍عقوبة) بعدما هاجمه مسلحي داعش وهو يستقل دراجة نارية” ، مضيفا ان “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادثة”.

صلاح الدين – محاولة اغتيال

افاد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس السبت بأن مرشحا للإنتخابات المقبلة نجا من محاولة اغتيال بهجوم مسلح على طريق بغداد – كركوك، فيما اشار الى اصابة سائقه بجروح.

وقال المصدر ان “مجموعة مسلحة استهدفت، صباح يوم امس سيارة مرشح تركماني للإنتخابات المقبلة بقنبلة صوتية واطلاقات نارية اثناء مروره على طريق كركوك – بغداد في منطقة العظيم، ما أسفر عن إصابة السائق بجروح بليغة ونجاة المرشح”.

الانبار – عملية دهم

كشف مصدر في مديرية الاستخبارات العسكرية امس السبت عن اعتقال “ارهابيين” اثنين في محافظة الانبار.

وقال المصدر إن “معلومات استخبارية دقيقة وكمين محكم، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج استطلاع الفرقة العاشرة من القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة البو علي الجاسم بمحافظة الانبار، وهما من المطلوبين للقضاء على فق المادة ٤/١ إرهاب .

النجف – عملية امنية

أعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت امس السبت، القاء القبض بعملية امنية على 7 مطلوبين و3 عصابات للسرقة واسترجاع جميع المسروقات في المحافظة.

وذكر المصدر ان “مكافحة اجرام النجف نفذت ممارسة أمنية في المحافظة أسفرت عن ألقاء القبض على 7 مطلوبين على وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة من المحافظة” ، مشيرة الى ان “مكتب مكافحة اجرام الكرار تمكن من القبض على عصابتين للسرقة ضمن قاطع مسؤولية بالجرم المشهود بعد كمين محكم ومتابعة دقيقة لهم وتم خلال العملية استرجاع المسروقات البالغة أكثر من 15 ألف دولار وما يقرب من 40 مليون دينار “.

الديوانية – اعتقال مطلوبين

اكد مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس السبت ان مفارز امنية القت القبض على 12 متهماً بمواد قانونية مختلفة بمحافظة الديوانية.

وذكر المصدر ان “المفارز الأمنية القت، بعد جمع المعلومات من مصادرها السرية الخاصة، القبض على 4 متهمين بالقتل مطلوبين للقضاء على وفق المادة 406 فيما تم وعلى الفور التحقيق معهم في التهم المسندة اليهم تمهيدا لاحالتهم الى القضاء” ، مضيفا ان “المفارز التابعة لمراكز الإسكان والدغارة والاصلاح وقسم الاسرة، تمكنت أيضاً القبض على 8 متهمين بمواد قانونية مختلفة “.

ميسان – تحرير مختطف

افاد مصدر امني في شرطة محافظة ميسان امس السبت ان مفارز امنية وخلال بعملية نوعية تمكنت من تحرير طفل مخطوف يبلغ من العمر ” 6 ” سنوات ،

كما القت هذه المفارز القبض على 4 متهمين بينهم امرأة يمثلون عصابة والتي ارتكبت جريمة الخطف ونقلت الطفل إلى محافظة أخرى بهدف مساومة ذويه إلا أن شرطة ميسان بالتعاون مع بقية الاجهزة الامنية تمكنت من تحديد مكان هذه العصابة ” خلال 24 ساعة ” من عملية الخطف.

نينوى – اعتقال مطلوبين

اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية امس السبت عن إلقاء القبض على 6 من عناصر “داعش” بينهم إمرأة في نينوى.

وقال المصدر إن “مفارز مكافحة الاجرام في نينوى ألقت القبض على 6 من عناصر داعش بينهم إمرأة مطلوبين قضائياً وصادر بحقهم مذكرات قبض على وفق المادة 4\1 إرهاب ، مضيفا أنه “تم القبض على اثنين منهم في قرية ابو ماريا التابعة لقضاء تلعفر، والبقية في اماكن متفرقة من مدينة الموصل”