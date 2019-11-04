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  • ” المصير المظلم”‭ ‬يتصدر إيرادات السينما في أميركا‬‬‬

” المصير المظلم”‭ ‬يتصدر إيرادات السينما في أميركا‬‬‬

الصفحة الأخيرة
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الصباح الجديد – وكالات:
تصدر فيلم الحركة والمغامرة “المدمر: المصير المظلم” (تيرميناتور:دارك فيت) إيرادات السينما في أميركا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 29 مليون دولار. الفيلم بطولة أرنولد شوارزنيغر، وليندا هاميلتون، ونتاليا رايز، وماكنزي ديفيس، ومن إخراج تيم ميلر.
وتراجع فيلم الحركة والجريمة “الجوكر” من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 14 مليون دولار. الفيلم بطولة خواكين فينيكس، وزازي بيتز، وروبرت دي نيرو، وفرانسيس كونروي، ومن إخراج تود فيلبس.
وتراجع فيلم المغامرات “ماليفيسنت: عاشقة الشر”(ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققا إيرادات 12.2 مليون دولار. الفيلم بطولة أنجلينا جولي، وإيلي فانينج، وهاريس ديكنسون، ومن إخراج يواكيم رونينج.
واحتل فيلم المغامرة والسيرة الذاتية الجديد (هارييت) المركز الرابع بإيرادات بلغت 12 مليون دولار. الفيلم بطولة سينثيا اريفو، وليزلي أودوم جونيور، ومن إخراج كاسي ليمونز.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة “عائلة ادامز” (ادامز فاميلي) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 8.5 مليون دولار.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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