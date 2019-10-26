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حقوق الانسان النيابية تدعو البرلمان الى تعجيل المناقشة الثانية لقانون حرية التعبير يوم غد

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
دعت رئاسة لجنة حقوق الانسان النيابية، امس السبت، البرلمان الى الاستعجال يوم غد في اجراء المناقشة الثانية لقانون حرية التعبير.وقالت في بيان تلقته “الغد برس”، ندعو مجلس النواب العراقي الى “الاستعجال يوم غد في اجراء المناقشة الثانية لقانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي والتي تمت قراءتها قراءة اولى، وذلك لتحديد مناطق التظاهر حسب القانون، وايجاد الية الموافقات الاصولية من رئيس الوحدة الادارية او الاذن ، او الابلاغ، وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين استنادا الى قواعد الاشتباك التي اقرتها الاتفاقيات الدولية”.واضافت “والحفاظ على هيبة الدولة وامنه من خلال عدم لجوء المتظاهر الى استخدام الاسلحة النارية والمواد المتفجرة في التظاهر وعدم الاعتداء على حرية الاخرين والممتلكات العامة والخاصة”.وتابعت نأمل من مجلس النواب العراقي الى “الاسراع بالتصويت على القانون وعدم اللجوء الى تعقيد المشهد اكثر مما نحن فيه”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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