التعليم تمدد التقديم على القبول الموازي لغاية يوم غد الاثنين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس السبت عن تمديد التقديم على القبول الموازي لغاية يوم غد الاثنين.

واوردت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “تم تمديد التقديم على قناة التعليم الصباحي الخاص (الموازي) في عدد من الكليات في الجامعات العراقية لغاية يوم غد الاثنين ، من اجل أتاحة الفرصة للطلبة الراغبين بالتقديم”.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه “بخصوص استمارة التقديم لطلبة الدور الثالث فسينتهي التقديم ايضا يوم غد الاثنين مع نهاية الدوام الرسمي”.