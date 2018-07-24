وزير النفط: مصفى الفاو الاستثماري يسهم في تعزيز اقتصاد البصرة

سيكون بطاقة 300 الف برميل يوميا

متابعة الصباح الجديد:

اكد وزير النفط جبار اللعيبي ان مشروع مصفى الفاو الاستثماري يسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي لمحافظة البصرة، مبينا حرص العراق على النهوض بقطاع التصفية.

وقال الوزير خلال استقباله ممثل أئتلاف شركتي باورجاينا و نورينكونا في بيان له اطلعت « الصباح الجديد « على نسخة منه ان «الوزارة تعمل على زيادة المشاريع الاستثمارية في قطاع التصفية بهدف تغطية الحاجة المحلية وتحويل العراق من بلد مستورد للمشتقات الى مصدر لها وهذا يحقق المزيد من الايرادات المالية للخزينة الاتحادية الى جانب تصدير النفط الخام».

واضاف وزير النفط ان «مشروع مصفى الفاو الاستثماري الذي سيكون بطاقة 300 الف برميل يوميا يعد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تعزز من الواقع الاقتصادي لمحافظة البصرة، ويسهم في تحويل العراق الى بلد مصدر للمشتقات النفطية عبر ميناء الفاو وهو المشروع الاول من نوعه في العراق ، فضلا عن توفير آلاف الفرص لابناء المدينة والمحافظة» .

من جهته، اكد ممثل أئتلاف شركتي باورجاينا و نورينكونا لي ديزهي حرص «الائتلاف على تنفيذ المشروع على وفق أحدث المواصفات والتكنولوجيا الحديثة»، مشيدا «بتعاون الوزارة لتحقيق الاهداف والمصالح المشتركة».

وكانت وزارة النفط، اعلنت في كانون الثاني 2018، عن احالة مشروع مصفى الفاو الذي يتضمن مجمعا للبتروكيميائيات الى شركتي باور جاينة ونركو الصينية.

على صعيد متصل وقعت شركة المعدات الهندسية التابعة لوزارة النفط عقود شراكة مع ثلاث شركات عالمية متخصصة بالصناعات النفطية والمشروعات النفطية والبتروكيمياوية والصناعية والبحرية، فيما أكد وزير النفط جبار اللعيبي حرص الوزارة على الارتقاء باداء الشركات الوطنية.

وقال اللعيبي خلال حفل توقيع شركة المعدات الهندسية لثلاثة عقود منفردة مع شركات عالمية متخصصة بالصناعات النفطية والمشروعات النفطية والبتروكيمياوية والصناعية والبحرية، بحسب بيان لوزارة النفط إن «الوزارة حريصة على الارتقاء باداء الشركات الوطنية وتطويرادائها وبما يسهم في تنفيذ المشاريع الفنية والهندسية على وفق أحدث المواصفات العالمية المعتمدة».

وأضاف الوزير أن «خطط الوزارة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية من خلال إبرام عقود الشراكة بهدف تنفيذ المشاريع الفنية والهندسية في القطاع النفطي على أسس رصينة»، متابعاً أن «هذه الشراكة سوف تحقق أهدافنا في اكتساب الخبرة والتكنلوجيا المتقدمة في تصنيع المعدات الهندسية، فضلاً عن تحويل شركات التمويل الذاتي إلى شركات رابحة ونأمل تحقيق هذه الأهداف في غضون السنوات القليلة المقبلة «.

من جانبه، أشاد مدير عام شركة المعدات الهندسية الثقيلة أنمار علي حسين بـ»جهود وزير النفط في التوصل إلى اتفاقات مع هذه الشركات الدولية الرصينة»، معرباً عن «أمله في تحقيق الأهداف التي تسعى لها الشركة من خلال توقيع عقد مشاركة مع شركةWeir Engineering Services Limited الانجليزية التي تمتلك القدرة والامكانية في صناعة وصيانة المعدات الدوارة والملحقات المستعملة في صناعة النفط والغاز والبتروكيمياويات، وعقد مشاركة مع شركة KPS Metal الجيكية التي تمتلك قدرات واسعة في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماوية».

وأضاف مدر عام الشركة أما العقد الثالث فهو مع شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) احدى شركات وزارة البترول في جمهورية مصر العربية التي تمتلك القدرة التنفيذية والملاكات البشرية والمعدات والتجهيزات والخبرة الطويلة المتميزة في مجال تنفيذ المشروعات النفطية والبتروكيمياوية والصناعية والبحرية ذات الاحجام والطبيعة المختلفة والمتنوعة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال افريقيا وقدرات واسعة في مجال صناعة المعدات النفطية».