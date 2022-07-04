البحرين يهنئ العراق بتضييف خليجي ٢٥ ودرجال يبحث مع الاتحادات الفرعية توفير المساندة

فاز في الأولى بثلاثية نظيفة .. الشبابي يلاقي نظيره اللبناني في ودية ثانية غدا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدَ وزيرُ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد المركزي لكرةِ القدم، عدنان درجال، أن الاتحادات الفرعيّة هي الداعمُ والساندُ لعملِ اتحاد الكرة، مُبيناً إنهم سيكونون من المُساهمين في التهيئةِ والتَحضيرِ لبطولةِ خليجي 25 في كانون الثاني 2023.

جاءَ ذلك خلال الاجتماعِ الذي عقده درجال مع رؤساءِ الاتحاداتِ الفرعيّة، وحضره عُضوا اتحاد الكرة أحمد الموسوي ورحيم لفته، والذي عقدَ مساء أول أمس في فندق بغداد.وقدّمَ درجال، في مُستهلِ الاجتماعِ، التهنئةَ لرؤساءِ الاتحادات الفرعيّة لإقرارِ المكتبِ التنفيذي لاتحادِ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم استضافة البصرة بُطولة خليجي 25 في كانون الثاني 2023، واصفاً إياهم بأنهم الداعمُ والساندُ الحقيقيّ لنجاحاتِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدَم.

وأوضحَ درجال: إن تَضييف البصرة لبطولةِ خليجي 25 استحقاقٌ طالَ انتظاره، ولله الحمد تحققَ بعد أن زالت المخاوفُ والهواجسُ، وتمت تهيئةُ كل المتطلبات التي وضعها اتحادُ كأس الخليج واللجنتان الفنيّة والأمنيّة، ولم يكن ليتحققَ هذا الأمرُ لولا جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الداعم والمُساند لاستضافةِ البصرة بطولة كأس الخليج، فضلاً عن تَسخيرِ جميع الإمكانات للوصولِ إلى ما ننشدهُ، والجهود الكبيرة لمُحافظةِ البصرة ودوائرها الخدميّة والصحيّة والأمنيّة والجهد الكبير لمحافظها أسعد العيداني، بالإضافةِ إلى جهودِ وزراءِ الشَباب والرياضة السابقين واتحاد الكرة والهيأة التطبيعيّة لتقديمهم الدعم والجهد والمُساندة وتوفير كل المُتطلباتِ اللازمة لتحقيق الهدفِ المنشود.

هذا وتَلَقى وزيرُ الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لِكرةِ القدم، عدنان درجال، اتصالاً هاتفياً من رئيسِ الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ، هنأ فيه استضافةَ مدينة البصرة بطولة كأس الخليج مَطلع العام المقبل.وأبدَى بن خليفة، في اتصاله الهاتفيّ مع رئيسِ اتحاد الكرة، تقديمَ جميع أشكال الدعم اللوجستيّ للاتحاد بهدفِ إنجاح إقامة البُطولةِ وتنظيمها بالشكلِ الذي يجعلها مكتملةً من النواحي كافة.وقَدّمَ رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، شكرهُ لمبادرةِ الاتحاد البحريني لما تُشكل من وقعٍ ايجابي يزيدُ من الأواصر المُشتركة ويضاعف اللحمةَ بين أبناءِ دول الخليج العربي.وبيّنَ درجال: إن مواقف الاتحاد البحريني، وقبلها مواقف الاتحادين الإماراتي والقطري، أكدت أن الجميع مُهتمٌ بأن تكون بطولةُ خليجي البصرة مميزةً وهو ما نتمناه أن تكون.

من جانب اخر، فاز المنتخب الوطني للشباب بمباراته الودية الأولى التي خاضها ضد نظيره اللبناني بثلاثة أهداف من دون رد.. جاءت الأهداف عن طريق اللاعبين كاظم رعد في الدقيقة (19)، وعلي شاخوان في الدقيقة (34)، وعبد القادر طارق في الدقيقة(84).. وواجه المنتخب العراقي الشبابي نظيره اللبناني ودياً، أول أمس، في ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة مساءً ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب التي ستقام في السعوديّة.. وكانت المباراة مغلقة إعلامياً، وذلك لاتفاق مدربي المنتخبين.. وسيلتقي الفريقان في الساعة 9 من مساء يوم غد ضمن مباراة ودية ثانية.

ويلعب منتخبنا في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً في المجموعة الاولى التي تضم المنتخب المضيف السعودية وموريتانيا، في حين تألفت المجموعة الثانية من الإمارات واليمن والرادن، وتكونت الثالثة من لبنان وليبيا والجزائر، أما الرابعة فقد ضمت مصر وعمان والصومال والخامسة تألفت من البحرين وتونس وجيبوتي والمجموعة السادسة تكونت من منتخبات المغرب وفلسطين والسودان.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق، 4 محترفين للمشاركة مع ليوث الرافدين في بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية شهر تموز الجاري.. وينطلق معسكر شباب العراق في بغداد يوم 20 حزيران الجاري.

وضم المدير الفني عماد محمد الرباعي المحترف شربل شمعون (أوين ويسترن يوناتيد الأسترالي)، ويوسف الإمام (مالمو الأسترالي)، وبلند أزاد (جرافشاب الهولندي)، إلاي علي (جوتبيرج السويدي).. كما وجه الجهاز الفني لمنتخب شباب العراق الدعوة إلى 32 لاعبا محليا من أندية الدوري الممتاز والدرجة الأولى والشباب، للمشاركة في التدريبات التي تتواصل في ملعب البرج بجامعة بغداد.ووفق الأسماء المعلنة، فإنه تم استدعاء 4 لاعبين من شباب الزوراء، والعدد ذاته من فريقي الشباب في نفط ميسان والميناء.