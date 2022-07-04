أين برنامج أستوديو الرياضة؟

على مدى ثمانية عشرة عاما قطع برنامج أستوديو الرياضة الذي كان يقدمه الزميل المبدع حسام حسن من على شاشة قناة الحرة عراق مسيرة رائعة، حيث حقق هذا البرنامج نجاحاً باهراً في تغطية الأحداث الرياضية ومنذ أشهر فجأة احتفى هذا البرنامج وليومنا هذا.

فقد كان يغطي الاخبار الرياضية داخل العراق وخارجه وكان لديه مراسلون ينقلون اخبار ونشاطات عدة من بغداد والمحافظات، البرنامج لسنوات نال اكثر من شهادة وفاز بلقب الافضل في عدة مناسبات وحصل على جوائز تقدير.

نعم ان استوديو الرياضة الذي كان برنامجا صادقا ومميزا وحظي بمتابعة ومشاهدة عشاق الرياضة، ولا ندري اختفي هذا البرنامج الذي نال اهتمام اهل الرياضة لذلك نوجه الدعوة إلى أهل الشأن في قناة الحرة عراق بإعادة هذا البرنامج الذي افتقدناه منذ أشهر ولا زال بعيدا عنا، فهي دعوة لمن يهمه الأمر وخصوصاً إدارة القناة التي احتضنت إعلامياً كفوءاً في مجال الإعلام الرياضي، وهو الزميل حسام حسن الذي يملك امكانات عالية، وهو ليس غريبا على الساحة الإعلامية، هو على درجة عالية من الخلق الرفيع الرياضي ويتميز بمواصفات عدة وقد حقق برنامجه هذا نجاحاً واسعاً، إلى جانب اكثر من مراسل رياضي اذكر منهم د. عدنان لفتة واحمد قاسم وعمار ساطع وكريم درويش الذين اسهموا في تغطية الأحداث الرياضية داخل العراق اضافة إلى مراسلي المحافظات.

ملنا انب نشاهد استوديو الرياضة الذي يعد واحدا من البرامج الرياضية الهادفة والبناءة، أملنا كبير بإدارة قناة الحرة عراق انب تقول كلمتها بحق هذا البرنامج الرياضي الذي استحق شهادات نجاح على مدى ثمانية عشرة عاما ونحن لمنتظرون مع التحية والتقدير للقناة التي حققت قفزة كبيرة ولا زالت انه تساؤل وتذكير للقناة الموقرة وإدارتها الناجحة.

عدنان الجبوري