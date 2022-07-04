ليفربول يبدأ اليوم الاستعدادات للموسم الجديد

صلاح يتفوق على دي بروين ورونالدو

لندن ـ وكالات:

أعلن ليفربول رسميا، عن موعد بدء الفترة التحضيرية، استعدادا لموسم 2022/2023.. وقال ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: «سيبدأ ليفربول برنامج التحضير للموسم الجديد عندما يعود 19 من كبار اللاعبين إلى مركز تدريب أكسا، اليوم الإثنين وأضاف البيان: «من المقرر أن تبدأ استعدادات الريدز لموسم 2022-23 مع الجلسات الأولى في كيركبي، قبل جولة بانكوك وسنغافورة التي تبدأ في نهاية الأسبوع المقبل».

وتابع: «الوافدان الجديدان فابيو كارفالو وكالفين رامزي من بين أولئك الذين سيبدأوا العمل تحت قيادة يورجن كلوب ومدربيه الأسبوع المقبل».وأكمل البيان: «سيواجه ليفربول مانشستر يونايتد في 12 تموز وكريستال بالاس بعدها ب3 أيام، قبل لقاء لايبزيج في 21 تموز وريد بول سالزبورج في 27 تموز».وأتم البيان: «سينضم باقي أعضاء الفريق إلى التدريبات التمهيدية في وقت لاحق من الأسبوع بعد التزاماتهم الدولية خلال الصيف».

إلى ذلك، تصدر الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، قائمة أغلى نجوم الدوري الإنجليزي، في لعبة الواقع الافتراضي «فانتازي بريميرليج».وفقا للحساب الرسمي ل»فانتازي بريميرليج» عبر «تويتر»، فإن صلاح تفوق على جميع اللاعبين، وفى مقدمتهم إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.كما تفوق الفرعون المصري على كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، والبرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد.

وأعلن ليفربول رسميا ، تجديد عقد محمد صلاح، لمدة 3 مواسم، مقابل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.. وفيما يلي قائمة أسعار أهم نجوم «فانتازي بريميرليج»: محمد صلاح (ليفربول) 13 مليون جنيه إسترليني، وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 12 مليون جنيه إسترليني، وإيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 11.5 مليون جنيه إسترليني، وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 10.5 مليون جنيه إسترليني، وبرونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 10 ملايين جنيه إسترليني، ورياض محرز (مانشستر سيتي) 8 ملايين جنيه إسترليني، وألكسندر أرنولد (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني.

وأنهى النجم المصري محمد صلاح، حالة الجدل التي أثيرت حول مستقبله طوال الموسم الماضي، بتجديد تعاقده مع ليفربول حتى صيف 2025.. ويبدأ صلاح رحلة جديدة من التحديات مع «الريدز»، نستعرضها في السطور التالية:

قائمة الهدافين: يحتل صلاح المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 156 هدفا في جميع المسابقات.. ويتصدر القائمة التاريخية إيان راش (346 هدفا)، ومن ثم روجر هانت (285)، ويتواجد في المركز الثالث جوردون هودوسون (241)، ويحتل بيلي ليديل المركز الرابع(228).. ويتواجد ستيفن جيرارد في المركز الخامس (186)، ومن ثم روبي فاولر سادسا (183)، ويحتل كيني دالجليش المركز السابع (172)، أما مايكل أوين فيتواجد في المركز الثامن (158).

وبالتالي إذا سجل صلاح 30 هدفا في الموسم المقبل، فسيقفز إلى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول.وبعد أن أصبح «مو» الهداف التاريخي للريدز في دوري أبطال أوروبا برصيد 34 هدفا، بإمكانه أن ينتزع عرش الهداف التاريخي للفريق في البريميرليج، حيث يحتل المركز الثالث (118)، ولا يتفوق عليه سوى المتصدر فاولر (128) وجيرارد (120).

الجوائز الفردية: يبقى الهدف الرئيسي في الجوائز الفردية لصلاح هو التتويج بالكرة الذهبية، كي يصبح ثاني لاعب من ليفربول يحصد الجائزة بعد مايكل أوين عام 2001، وثاني إفريقي بعد الليبيري جورج وايا عام 1995.

وعلى صعيد البريميرليج، توج صلاح الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية في تاريخه، ليعادل كيفين دي بروين وجاريث بيل وكريستيانو رونالدو وتيري هنري وألان شيرر ومارك هيوز، أكثر من توجوا بها، ويأمل في الانفراد بالرقم القياسي.كما حصد جائزة هداف الدوري للمرة الثالثة في مسيرته الموسم الماضي، وحال حصد الحذاء الذهبي مرة خرى فسيعادل إنجاز هنري أكثر من توج بالجائزة (4).

قائمة دوري الأبطال: صرح صلاح عقب تجديد عقده بأنه سيستمر مع ليفربول لرغبته في الفوز بالمزيد من الألقاب، وسبق وأن أشار إلى أن اللقب الأهم بالنسبة له هو دوري أبطال أوروبا.ويتواجد صلاح وسط قائمة خاصة من اللاعبين الأفارقة الذين حصدوا اللقب الأوروبي، لكن هناك 3 لاعبين فقط نجحوا في الظفر به أكثر من مرة، هم: صامويل إيتو (3) وجيرمي وسيدو كيتا (2).

عرش مانشستر: يبقى الدوري الإنجليزي هو الأقرب لجماهير ليفربول، ويمنون النفس للتتويج به مرة أخرى بعد اللقب التاريخي الذي ظفر به الفريق في 2020، بعد غياب دام ل30 عاما.ويتطلع صلاح للفوز باللقب للمرة الثانية التي تعد تاريخية، حيث سيكون اللقب رقم 20 لليفربول، وبالتالي يعادل مانشستر يونايتد أكثر الأندية تتويجا بالبطولة.

منافسة جديدة: سيجد صلاح منافسة شرسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويريد التأكيد على أنه الأفضل في البطولة من خلال حسم الحذاء الذهبي.وتعاقد مانشستر سيتي هذا الصيف مع النرويجي إيرلنج هالاند، كما بدأ أنطونيو كونتي بناء توتنهام بعد التأهل لدوري الأبطال، ومن المتوقع أن يتألق تحت قيادته كل من هاري كين وهيونج مين سون (هداف الموسم الماضي).وهناك أسماء بارزة أخرى قادرة على المنافسة مثل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وجيمي فاردي، وهو التحدي الذي يريد صلاح مواصلة التفوق فيه.