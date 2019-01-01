العراق يستعيد عضويته في الإتحاد الدولي للناقلين الجويين

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اعادة تفعيل عقد IATA (الإتحاد الدولي للناقلين الجويين) لتطوير مستوى إدائها وتلبية أهم المتطلبات الدولية في العمل وإستكمال الإجراءات الخاصة باعادة عضوية الشركة في المنظمة.

وقال مدير عام الشركة عباس ناصر كثفت ادارة الشركة من عقد اجتماعها الدورية بشكل متواصل من اجل اعادة تفعيل عقد IATA ، مضيفا لقد تم التوجيه بإعداد مطالعة بصدد اعادة خبراء (IATA) وتفعيل العقد الذي تم ايقافه من قبل الادارة السابقة ، لافتا انه قرار استراتيجي لا رجعة فيه كونه خطوة متقدمة لرفع حظر الطيران الأوروبي المفروض على الشركة.

واوضح المدير العام ان ثلاث مراحل مهمة من الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب اكتملت ولم تتبق الا المرحلة الرابعة ليتم فيها إرسال الخبراء الى الخطوط الجوية ووضع مناهج تدريبية خاصة كل حسب اختصاصه ، وتابع بضرورة الاستفادة من خبرات واستشارات IATA لرسم الحلول الجذرية وإعادة تنظيم هيكلية العمل في الخطوط الجوية العراقية.