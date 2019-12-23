الدولار يتماسك قبل العطلات والاسترليني يتعافى

لندن ـ رويترز:

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية جيدة يوم الجمعة، بينما تعافى الجنيه الاسترليني عقب انخفاض كبير الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو الذي سجل أقل من 1.11 دولار. ويشك المحللون في حدوث أي تحركات كبيرة للعملات الرئيسة هذا الأسبوع في ظل شح الأحداث الاقتصادية قبل العطلات.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي، الذي يتمتع بالفعل بنمو قياسي، حافظ على ما يبدو على نمو متوسط في نهاية العام مدعوما بسوق عمل قوية.

واستفاد الدولار من موجات العزوف عن المخاطرة باعتباره عملة ملاذ آمن وأيضا حين ارتفعت الأسواق لأن أداء الاقتصاد الأميركي يتفوق على أجزاء أخرى من العالم.

ولم يطرأ تغير على سعر الدولار في مقابل اليورو عند 1.1085 دولار. وفي مقابل سلة من العملات فقد مؤشر العملة الأميركية 0.1 بالمئة ولامس 97.611 لكنه ظل قريبا من ذروة الجمعة وهو أعلى مستوى منذ السادس من كانون الأول.

وارتفعت العملات المرتبطة بمستقبل التجارة العالمية وإقبال المستثمرين على المخاطرة.

وارتفع الدولار الأسترالي، المرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنويات تجاه الصين، 0.1 بالمئة إلى 0.6913 دولار أميركي. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6618 دولار.

وسجل الاسترليني بعض المكاسب وارتفع 0.3 بالمئة إلى 1.3024 دولار وفي مقابل العملة الموحدة زاد 0.2 بالمئة إلى 85.11 بنس لليورو.

وفي الأسبوع الماضي، شهد الاسترليني أسوأ أسبوع في ثلاثة أعوام بعدما استبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون تمديد الفترة الانتقالية كي تتفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجارة.