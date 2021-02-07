الزوراء ينافس برغم تعثره والقاسم يلعب مباراة العمر

رؤى تدريبية بعد انتهاء الجولة 17 لدوري الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد مدرب فريق الزوراء، راضي شنيشل، بعد التعادل الفريق أمام نفط ميسان 1-1 ان الدوري لايزال مستمر والزوراء سبقى منافس على اللقب .وقال شنيشل على الرغم من فقدان نقطتين ثمينتين امام فريق نفط ميسان وهو كانت تفصله نقطة واحدة عن المتصدر فريق القوة الجوية الا ان المنافسة موجودة والزوراء سيستمر بجمع النقاط .

واشار مدرب الزوراء ان المباراة امام نفط ميسان كانت صعبة بسبب الظروف الجوية التي ادت الى الحالة الغير جيدة لأرضية الملعب بسبب الأمطار ولكن رغم ذلك قدم الفريق مباراة كبيرة خاصة هناك هدف ملغى و عدة فرص ضائعة .

وكان الزوراء خطف تعادلا قاتلا من ضيفه نفط ميسان، في المباراة التي أقيمت في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.. ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثالث، فيما رفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثامن.

من جانبه، أكد جبار هاشم، المدرب المساعد لنفط ميسان، أن الفريق لعب بروح عالية أمام الزوراء.. وقال هاشم: «الأهم كان عودة الروح وتقديم مباراة كبيرة أمام فريق بحجم الزوراء، وإحراجه والتقدم عليه في النتيجة».وأضاف: «تلك الأمور في غاية الأهمية، ومن الممكن أن تؤثر إيجابيا على عطاء الفريق في المباريات المقبلة».

وزاد: «نفط ميسان كان قريبا من النقاط الثلاث لولا فقدان التركيز في آخر كرة بالمباراة، وهذه المشكلة تعاني منها أغلب الأندية مع الكرات الثابتة».وتابع: «مع ذلك، النتيجة طيبة وكسبنا من المباراة نقطة وجانبا معنويا جيدا».وواصل: «نركز على المباراتين المتبقيتين من المرحلة الأولى، كونهما في ملعبنا أمام أمانة بغداد وزاخو، وعلينا أن نكون حريصين على نقاطهما، لتحسين مركزنا في لائحة الترتيب».يشار إلى أن نفط ميسان يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

إلى ذلك، قال مدرب القاسم، عادل نعمة، إن لاعبيه قدموا مباراة العمر أمام نفط الوسط، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-2، وأضاف نعمة «لاعبو القاسم ظهروا في الشوط الثاني بشكل مختلف وأداء رجولي، ساعدنا على التحكم في مجريات الأمور وهز الشباك أكثر من مرة».

وتابع «نفط الوسط ليس بالخصم السهل، القاسم فريق شبابي وحديث العهد بالدوري الممتاز، لكن روح الفريق ظهرت في الشوط الثاني».وشدد «البدلاء لعبوا دورًا مهمًا، وعالجوا الأخطاء التي وقعنا بها في الشوط الأول، وبالتالي فرضنا سيطرتنا على المباراة».ونوه «الفوز مهم في ظل الصراع القوي بذيل الترتيب، يجب علينا الاستمرار بنفس الروح لتأمين موقعنا في لائحة الترتيب، ننتظر دعم المحترفين خلال الفترة المقبلة». يشار إلى أن القاسم رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري المحلي.

وفي سياق الحديث عن الجولة 17، ويعد القوة الجوية، أكبر المستفيدين في جولة الدوري المحلي، التي شهدت أيضًا فوز القاسم على نفط الوسط، بجانب النتيجة الطيبة لنفط ميسان والكهرباء.

وفي استفتاء لاختيار تشكيلة جولة الدوري، أتت على النحو التالي: لحراسة المرمى ، فهد طالب: حارس مرمى القوة الجوية، تألق في مواجهة الطلبة وتمكن من إنقاذ مرماه، وكان سببًا أساسيًا في فوز فريقه.

وفي الدفاع: حسين مطر: قلب دفاع نفط ميسان، كان سدًا منيعًا في وجه هجمات الزوراء، وتكفل بإنهاء عدد من الهجمات، واستبسل للدفاع عن مرمى فريقه.. نجم شوان: قلب دفاع الزوراء الذي كان مفتاح الحل، عندما غابت حلول الخط الأمامي، وسجل هدف التعادل في الرمق الأخير أمام نفط ميسان.. أحمد نعيم: ظهير أيمن القاسم، تمكن من قيادة فريقه للفوز على نفط الوسط، بهز الشباك في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

حمزة عدنان: ظهير أيسر الميناء، كان سدًا منيعًا، وأوقف هجمات لاعبي الديوانية، ونجح في مساندة الخط الهجومي بطلعاته المميزة وعرضياته المتقنة.

وفي خط الوسط : عباس علي: لاعب ارتكاز الحدود، ساهم في إبطال مفعول وسط النفط، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.. محمد قاسم: العقل المدبر للشرطة، وتميز بتمريراته الجيدة، وصنع الكثير من الفرص في لقاء الكهرباء. . عمر عبد الرحمن: لاعب الكرخ، تحرك بذكاء وكان أحد مفاتيح لعب فريقه في لقاء الصناعات الكهربائية.

اما في خط الهجوم : أحمد لفته: مهاجم النجف، يظهر في الوقت المناسب، وسجل هدف فريقه الوحيد في شباك أمانة بغداد.. زياد أحمد: مهاجم زاخو الذي يقدم أفضل مواسمه، وتمكن من تسجيل ثنائية فريقه في شباك السماوة. . أيمن حسين: واصل مهاجم القوة الجوية، تألقه، وتمكن من خطف هدف الفوز أمام الطلبة بعد جهد مميز.