محافظ واسط يعلن تحويل أصحاب العقود والمجاني الى عقود نظامية

واسط – الغانم:

أعلن محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي عن حسم موضوع أصحاب العقود المجانية والاجراء اليومين في جميع دوائر الدولة بالمحافظة وتحويلهم الى عقود نظامية وقانونية والبالغ عددهم أكثر من 28 ألف شخص وتضمين حقوقهم في الموازنة الاتحادية لعام 2021 .

جاء ذلك خلال إجتماع موسوع عقد مع ممثلين عن هذه الشريحة الواسعة والتي غالبيتها من أصحاب الشهادات المختلفة واستطاعوا سد النقص الحاصل في دوائر الدولة بالمحافظة خاصة المحاضرين في تربية واسط والذين يزيد عددهم عن 22 ألف محاضر مجاني وإداري موزعين في جميع المدارس التي كانت تعاني نقص كبير في الملاكات والاختصاصات التربوية.

وأكد خلال الاجتماع الذي حضره النائب عن المحافظة عباس يابر ومدراء الدوائر المركزية واللجان المعنية إضافة الى ممثلي المنسقيّات لهذه الشرائح التي صبرت كثيراً وتحملت كثيراً عن شمول الجميع بقرار 315 من محاضرين واداريين وحراس وحرفيين .. وتحتسب سنوات الخدمة لأغراض التعيين والمنافسة على الدرجـات الوظيفيـة القادمـة.

وقال لا توجد بعد اليوم صفة اجر يومي او مجاني فالجميع يتحولون إلى عقود نظامية وقانونية مع التأكيد على إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك خلال هذا الاسبوع وإرسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية كما وسيتم وفتح اضابير وظيفية خاصة بهم ، اسوة بالموظفين على الملاك الدائم بعد المصادقة على الموازنة وتكييف وضعهم ادارياً ..

وأوضح أن الفئات المشمولة بقرار 315 هم كل من عقود صندوق دعم واسط وعقود تنمية الاقاليم ومحاضري وإداريي وحراس وحرفيين السنوات السابقة بما فيهم 2020 الذين يعملون في تربية واسط كذلك الاجراء اليوميين في الصحة والدوائر البلدية والعاملين المجانيين في كل الدوائر

وأشار الى أن هذه الفئات قدمت وما زالت تقدم للمحافظة بلا حقوق لسنوات عديدة وأغلبهم من ذوي الخبرات والاختصاصات المفيدة والمهمة ولابد من إنصافهم وأقل ما يمكن أن يقدم له أن يكون موظفين بصفة عقود قانونية مع دوائرهم وضمان حقوقهم المالية وغير المالية .