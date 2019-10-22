الصناعة وشباب دهوك وناشئي اولاد راجي ونساء نوروز يحرزون لقب دوري الدراجات

السليمانية ـ ساجد سليم*

اختتمت في محافظة السليمانية بطولة اندية الدراجات التي جرت منافساتها على طريق عربد واستمرت اربعة ايام باشراف مباشر من الاتحاد المركزي للدراجات .واحرز منافستها اندية الصناعة لفئة المتقدمين ونادي دهوك للشباب ونادي اولاد راجي للناشئين ونادي نوروز للنساء .

سبق البطولة المؤتمر الفني الذي جرى في ممثلية اللجنة الاولمبية بسليمانية بحضور كافة اعضاء الاتحاد المركزي للعبة وممثلي ومدربي الاندية المشاركة للفئات الاربعة وادار المؤتمر الفني محمود عزيز رئيس الاتحاد وموسى محسن نائب الرئيس واحمد صبري وعلي حميد وهشيار فريق محمد وكاظم دليح كرم بلاضافة الى حكام البطولة وتم خلال المؤتمر الفني شرح مفصل عن طريق السباق واوقات انطلاق المتسابقين ومن ثم تم توزيع الارقام على الاندية المشاركة في البطولة.. هذا وحضر المؤتمر الفني مجموعة من القنوات الفضائية وعدد من الزملاء الصحفيين من اقليم كردستان العراق .

النتائج النهائية، كانت كالاتي: فئة المتقدمين الاول نادي الصناعة الثاني نادي كويسنجق والثالث نادي اربيل اما فئة الشباب فقد جاء نادي دهوك بالترتيب الاول واولاد راجي بالمركز الثاني ونادي النجدة ثالث الترتيب .وفي فئة الناشئين فقد كانت من حصة فريق اولاد راجي اولا ونادي اسو من دهوك ثانيا والطارمية ثالثا ونادي الرافدين رابع الترتيب .وفئة النساء احرزها نادي نوروز من السليمانية وبرايتي جاء ثاني الترتيب ونادي الصناعة حل ثالث الترتيب .

واسفرت النتائج الفردية لفئة المتقدمين عن فوز لاعبي الصناعة بالمراكز الاولى الثلاثة للمتسابقين الاول احمد مهند عبدالامير واحمد كاظم شنيشل واحمد عدنان عبد اما الترتيب الرابع والخامس للاعبي كويسنجق مرتضى تحسين جواد ومحمد بكر سليمان والمركز السادس للاعب نادي اربيل لقمان عبدالله عيسى .اما فئة الشباب فقد احرزها لاعبوا دهوك هم بارفان قاسم بديع وسربست عبدالله عيسى ونوزاد مصطفى صادق وحل رابع الترتيب مهدي حازم من الصناعة وخامس الترتيب حسين فاضل راجي من نادي اولاد راجي .وفي فئة الناشئين فقد هيمن لاعبو نادي اولاد راجي على السباق حيث احرزوا المراكز الاولى الثلاث عن طريق لاعبيه علي فاضل راجي وضرغام سمير راجي وعلي جعفر مهدي والمركز الرابع والخامس للاعبي نادي اسو من دهوك وهبي سليمان عبدالله ودلشاد فرحان محمد والسادس محمد ضياء عبدالرزاق من نادي الطارمية .اما فئة النساء فقد هيمن عليها متسابقات نادي نوروز وهن سوزي دلشاد سليمان ومزدة رفيق محمد وكانياو حسين امين .

وجرى حفل الختام في قاعة فندق دوا بحضور كافة الاندية ولاعبيها من اجل استلام جوائزهم فقد قام بتوزيع الجوائز الفردية والفرقية على اللاعبين واللاعبات كل من محمود عزيز رئيس الاتحاد واحمد صبري امين سر الاتحاد وموسى محسن نائب الرئيس والدكتور علي حميد الامين المالي وكاظم دليح كرم وهشيارفريق محمد وشامل سلمان رئيس وفد نادي الصناعة وغني فتاح رئيس اتحاد السليمانية وتوفيق كاظم هلال رئيس وفد نادي الرافدين وفي الختام قدم رئيس الاتحاد محمود عزيز شكره الجزيل الى كافة الفرق ومدربيها كما ثمن دور لجنة الحكام وحكامها الدوليين كريم القصاب وعلاء شاكر رزوقي وفؤاد حمد والدكتور ودود خالد .كما ثمن عزيز دور إعلام الاتحاد على جهودهم من اجل نشر اللعبة باجمل صورة.

المنسق الإعلامي لاتحاد الدراجات