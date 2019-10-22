لقاء المواهب.. الإبداع يتجدد

افتتحت أمس البطولة الصيفية للمواهب للألعاب الفرقية والفردية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة / دائرة شؤون الاقاليم والمحافطات/ قسم الموهبة الرياضية، البطولة تشارك فيها 10 ألعاب، وجمع كبير من لاعبي بغداد والمحافظات، بالنسبة لفعالية الكرة الطائرة هنالك مشاركة واسعة للعديد من المحافظات « بغداد والأنبار والمثنى والبصرة والديوانية»، الهدف من البطولة إلى جانب تطوير قدرات اللاعبين الفنية والارتقاء بامكاناتهم نحو الافضل، تعد فرصة جديدة لتعزيز التآخي واواصر الوحدة الوطنية سيما بين الجيل الناشئ.

هنالك جهود مشكورة لاقسام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات، استنفرت جهودها، فالصيانة والهندسية والعاملين، كانوا فعالين على قدم وساق تحضيرا لبطولة المواهب الصيفية، اذ كانوا شعلة من النشاط إلى جانب الزملاء في الإدارة والمسؤولين والموظفين كل من موقعه، هذا يؤكد الحرص الكبير على تحقيق الهدف المنشود واثبات النجاح في التنظيم والضيافة للبطولة، سيما ان وفود من محافظات عدة وصلت إلى بغداد وتسكن في فنادق العاصمة، وتلقى الدعم من الجوانب كافة.

نحن في الملاكات التنظيمية والإدارية والقيادية تتوفر إلينا فرص اضافية ايضا لاثبات المقدرة في الإدارة وفنونها والتأكيد على حسن الجاهزية لتضييف البطولات باعلان جاهزية وزارة الشباب والرياضة بجميع ملاكاتها ومنشاتها وتهيئتها للأمور التي تسهم في نجاح اية بطولة تقام على الصعيد المحلي والدولي، سيما ان العراق مقبل على تضييف البطولة العربية لفئة الناشئين بالملاكمة العام الحالي، ودورة الألعاب العربية 2021.

ان لقاء المواهب والتباري فيما بينهم بشتى الألعاب المخصصة في البطولة للاعبي بغداد واقرانهم في المحافظات، يشكل حلقة جميلة في ظل تنافس مثير، كما ان منافسات لفئات الواعدة، تعد محطة جديدة للإبداع.

اللجنة التنظيمية والفنية

د. ميثم حسين أمين