الشباب والرياضة تستعد مبكرا لتضييف مباراة العراق وايران في البصرة

اليوم.. 6 مواجهات ضمن الجولة الرابعة لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر، أول أمس، ان اجتماعا قريبا سيعقد بين الوزارة واتحاد الكرة والحكومة المحلية في البصرة والجهات الساندة والقوات الامنية لتهيئة كل مستلزمات انجاح موقعة العراق مع ايران الشهر المقبل ضمن تصفيات مونديال قطر وامم اسيا في الصين.

وأشار جابر في بيان صحفي، ان «الوزارة نجحت بشهادة الجميع بتهيئة منشآتها الرياضية ومرافقها الحيوية لتضييف المباريات الرسمية في ملعبي كربلاء والبصرة الدوليين وهو ما ولد ارتياحا كبيرا من المراقبين والمشرفين التابعين للاتحادين العربي والاسيوي لكرة القدم الذين اكدوا ان الملاعب ومرفقاتها على أتم الجاهزية من النواحي كافة».

واستطرد بالقول ان «ملاكات الوزارة شرعت من الان بتهيئة ملعب البصرة الدولي وكافة مرافق المدينة الرياضية لتضييف مواجهة منتخبنا الوطني امام نظيره الايراني في الـ ١٤ من شهر تشرين الثاني المقبل لحساب التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023».

من جانب اخر، ستقام اليوم الثلاثاء 6 مباريات من منافسات الجولة الرابعة للمرحلة الاولى في دوري الكرة الممتاز، إذ يلاقي الزوراء فريق الميناء على ملعب الشعب الدولي في قمة مباريات الجولة عند الساعة الخامسة و15 دقيقة، فيما يلاقي الشرطة فريق نفط ميسان على ملعب ميسان عند الساعة الثالثة عصراً.

الثلاثاء أيضاً، سيواجه أربيل فريق زاخو على ملعب فرانسوا حريري في تمام الساعة الرابعة عصراً، بينما يلاعب النفط فريق الديوانية على ملعب النفط في الساعة الثالثة عصراً، وبذات التوقيت يلاقي الصناعات الكهربائية فريق القاسم على ملعب التاجي ويواجه نفط الوسط فريق السماوة على ملعب كربلاء الثانوي.

إلى ذلك، سيفتقد فريق نفط الوسط للاعبين مهمين من التشكيلة الأساسية في مواجهة السماوة المقررة اليوم في ملعب كربلاء لحساب الجولة الرابعة من الدوري.وقال مدرب نفط الوسط راضي شنيشل في تصريحات صحفية: «سيغيب عنا محمد صالح قائد الفريق لإصابته بالعضلة الضامة، والمحترف العاجي زاكري للإصابة التي لحقت به في بطولة الكأس أثناء مباراة الكرخ».وبين: «الفريق واصل تحضيراته في الفترة الماضية ومنحنا بعض اللاعبين راحة خصوصا المحترفين والتحقوا مؤخرا بالفريق لكن كل الأمور على ما يرام».وأوضح أن السماوة فريق جيد ويضم عناصر مميزة وطاقات شبابية تسعى لإثبات قدراتها خلال الموسم الحالي.وواصل: «منذ بداية الموسم نؤكد على أن جميع المنافسين محط احترام ولا يوجد فريق سهل وكل المباريات مهمة وبالتالي سندخل اللقاء بجدية عالية».

يشار إلى أن نفط الوسط خاض مباراة واحدة فقط في الدوري حتى الآن وفاز فيها على الديوانية فيما تم تأجيل مباراتيه أمام الطلبة والصناعات الكهربائية.

من جانب اخر، أكد مدير الكرة بالنفط مشتاق كاظم، أن الفريق مطالب بالفوز على الديوانية، وقال كاظم «الفريق مطالب بالتعويض بعد أن فقدنا 5 نقاط من الجولات الثلاث الماضية».وبين أن جميع مباريات الدوري مهمة وقوية ولا يوجد فريق سهل بالدوري، وأن الديوانية يضم مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يسعون لإثبات قدراتهم.وأشار إلى أن فريقه مكتمل الصفوف باستثناء غياب المدافع رعد فنر، بداعي الإصابة .وأكمل «الجميع عازم على التعويض، لا سيما وأن المباراة في ملعبنا وهي فرصة يجب أن تستثمر بالشكل الصحيح، خصوصا وأن فريقنا استقر مؤخرا بعد الفوز على النجف في بطولة كأس العراق».يشار إلى أن النفط في رصيده 4 نقاط من خسارة أمام القاسم وفوز على نفط الجنوب وتعادل أمام أربيل.