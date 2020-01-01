غدا.. الأولمبي يلاقي السعودية ودياً

شهد يختار 23 لاعباً لنهائيات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، عبد الغني شهد، قائمة أسود الرافدين، استعدادا لخوض بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).. وتنطلق البطولة القارية التي تضيفها تايلاند، خلال المدة من 8 حتى 26 كانون الثاني الجاري.

وضمت القائمة 23 لاعبا، هم: أريان إبراهيم صفوك ومصطفى محمد جبر ومصطفى محمد معن ونجم شوان وعبد العباس إياد وأمير العماري ومراد محمد وعلي قاسم ومحمد قاسم نصيف ومحمد رضا وعمر عبد الرحمن وعلي كاظم وإيهاب جرير وحسين جبار وعلاء رعد وأحمد سرتيب وحسن رائد ومعين أحمد ومنتظر عبد السادة وصادق زامل ومنتظر ستار وحسام مهدي ومحمد مزهر.. وتشير تعليمات البطولة إلى إمكانية إجراء تغيير على القائمة النهائية قبيل ساعات من المباراة الأولى التي سنخوضها أمام أستراليا.

والتحق أربعة لاعبين عراقيين، أمس، ببعثة المنتخب الأولمبي بكرة القدم الموجودة في العاصمة التايلندية بانكوك. « واستدعى المدرب عبد الغني شهد أربعة لاعبين جدد لتعزيز تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة كأس اسيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو».

و «اللاعبون الأربعة هم كل من احمد سرتيب ومنتظر عبد السادة ومعين احمد والحسن سعد».هذا وقد سبق وان قرر اتحاد الكرة إرجاع سبعة لاعبين من المنتخب الاولمبي لتمثيلهم المنتخب الوطني سابقا.

ويواصل منتخبنا الأولمبي بتحضيراته الرسمية تحضيرا للمشاركة في بطولة اسيا لمنتخبات تحت ٢٣ سنة التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك للمدة من ٨ ولغاية السادس والعشرين من الشهر المقبل.

المدير الفني للمنتخب الأولمبي عبد الغني شهد طالب اللاعبين بضرورة طي صفحة الأيام الماضية وماشابها من تداعيات والتركيز على البطولة الكبيرة ، مؤكدًا ان التوليفة الحالية هي من صنعت التأهل إلى النهائيات واذا ما سادت الروح الوثابة التي كانت حاضرة في طهران وهي ليست ببعيدة عن تجسيدها مرة أخرى سيتحقق مانصبوا اليه.. شهد حذر لاعبيه من الانشغال بامور أخرى بعيدة عن عملهم الأساسي وهو تقديم مايعكس وجه الرياضة العراقية عامة وكرة القدم بشكل خاص والتنافس الشريف الذي يوصلنا إلى الهدف المرسوم .

وأشار إلى ان إقامة المباراة الأولى التي كان من المفترض إقامتها يوم الاثنين الماضي امام فيتنام لن تأت بالجدوى الفنية المنتظرة خاصة بعد عدم التحاق اللاعبين الجدد واقتصار التدريبات على عدد قليل من اللاعبين ، مبينا ان المنتخب الاولمبي سيكتفي بخوض مباراة واحدة امام نظيره السعودي يوم غد الجمعة الموافق الثالث من شهر كانون الثاني الجاري.

وتبدأ منافسات آسيا تحت 23 عاما في تايلند يوم 8 كانون الثاني الجاري، ويلعب منتخبنا الأولمبي اولى مبارياته في الثامن من هذا الشهر امام أستراليا، ويلاقي البحرين في 11 منه، ثم يختتم مبارياته لحساب المجموعة الاولى بلقاء تايلند في 14 من الشهر ذاته.والبطولة مؤهلة إلى نهائيات الدورة الأولمبية في اليابان 2020، تبدأ في المدة من 24 تموز لغاية 9 آب هذا العام.

يشار إلى ان منتخبنا الأولمبي بقيادة الكابتن عبد الغني شهد ومساعديه حيدر نجم وعباس عبيد ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم والمدير الإداري مهدي كريم.. وسبق للمدرب نفسه ان قاد المنتخب الاولمبي في نهائيات ريودي جانيرو 2016 في البرازيل.

وخرج منتخبنا من الدور الأول عندما جمع 3 نقاط ، اذا تعادل سلبا امام البرازيل الذي توج بطلا، وبالنتيجة مثلها امام الدنمارك، وايضا تعادل امام جنوب أفريقيا بهدف لمثله.