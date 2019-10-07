الاثنين المقبل.. توزيع البطاقات الانتخابية لمجالس المحافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستبدأ توزيع مليونين و600 الف بطاقة انتخابية بين الناخبين استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في الاول من شهر نيسان المقبل 2020 .

وقال عضو مجلس المفوضين صباح الرديني ان مليونين و600 الف بطاقة انتخابية وصلت الى العراق خلال الايام القليلة الماضية ، لافتا الى ان المفوضية ستباشر بتوزيعها بين الناخبين منتصف الاسبوع المقبل ، وان محافظة نينوى سيكون لها العدد الاكبر من تلك البطاقات بعد ان يتسلم الناخبين فيها اكثر من 780 الف بطاقة في حين سيتسلم الناخبون في منطقة الرصافة بمحافظة بغداد 276 الفا و600 بطاقة ، فيما سيكون لمكتب محافظة دهوك 28 الفا و565 بطاقة انتخابية .

واضاف عضو المجلس ان نصيب محافظة كربلاء سيكون 37 الفا و164 بطاقة انتخابية ، وفيما يتعلق بمحافظة واسط فسيتم توزيع 35 الفا و803 بطاقات انتخابية وصلاح الدين 120 الفا و751 بطاقة ، فيما سيكون نصيب محافظة النجف 49 الفا و16 بطاقة والقادسية 42 الفا و128 بطاقة والمثنى 31 الفا و647 بطاقة وذي قار 73 الفا و504 بطاقات وميسان 60 الفا و972 بطاقة والبصرة 169 الفا و896 بطاقة انتخابية.