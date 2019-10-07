رئيس جهاز مكافحة الأرهاب: امن وسلامة المواطنين مسؤوليتنا ومستعدون لإحباط ما يتهدده

خلال اجتماع بالقادة والأمرين

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجتمع الفريق أول الركن د. طالب شغاتي الكناني رئيس جهاز مكافحة الأرهاب بالقادة والأمرين في مقر جهاز مكافحة الأرهاب صباح يوم أمس الأثنين.

وناقش رئيس الجهاز شؤون مكافحة الأرهاب والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة واحباط المخططات التي تريد النيل من أمن وسلامة الوطن والعمل على تحقيق استراتيجية لمطاردة فلول داعش الارهابية في المدن والمناطق الصحراوية ومتابعة عمليات الاستقرار في المناطق المحررة للقضاء على فلول التنظيم الارهابي.

وشدد الكناني على دور المواطن في تحقيق الامن واهمية التعاون والتنسيق مع القوات الامنية والوكالات الاستخبارية في متابعة الشبكات الارهابية والقضاء عليها.

واشار إلى ضرورة رفع الجاهزية في قوات جهاز مكافحة الارهاب وتطوير مستوى الاداء من خلال برامج التدريب الاختصاصية بالاستعانة في الخبرات والدروس المتراكمة خلال عمليات تحرير المدن في حملة القضاء على داعش الاهاربي ومواجهة التحديات التي تهدد الامن الوطني والمخططات تعمل على زعزعة الامن والاستقرار في المناطق المحررة والمناطق الحيوية والاهداف الاستراتيجية.

الكناني، بين ان جهاز مكافحة الارهاب اعلن مرارا وتكراراً ضرورة التعاون مع القوات الامنية وصد كل ما يهدد امن وسلامة المواطنين، مقدما شكره وتقديره إلى القادة الامرين والمقاتلين لدورهم البطولي في مواجهة الارهاب.