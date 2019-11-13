  • الأربعاء , 13 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الحكيم يطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء الجرائم ضد المتظاهرين ومحاسبتها

الحكيم يطالب بالكشف عن الجهات التي تقف وراء الجرائم ضد المتظاهرين ومحاسبتها

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني الحكومة واجهزتها الامنية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء جرائم اغتيال واختطاف الناشطين والاعلاميين، ومحاسبتها.
وقال الحكيـم في بيـان صحـفي ان حق التعبير عن الرأي هو واحد من ابجديات الانظمة الديمقراطية في العالم، وقد كفل الدستور العراقي هذا الحـق لجميـع المواطنيـن”.
وادان ما يتعرض له بعض الناشطين والاعلاميين من حالات اغتيال واختطاف من جهات مجهولة، مطالبا الحكومة واجهزتها الامنية بالمتابعة الحثيثة لهذا الملف، وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم ومحاسبتها والاعلان بشفافية عن اوامر الاعتقال القضائية الصادرة بحق الاشخاص المتهمين لتفويت الفرصة على الجهات الساعية لاستغلال الظروف الحالية لتنفيذ اجنداتها الخاصة “.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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