حافلة لفوزنياكي قبل التتويج بلقب أستراليا المفتوحة

سيدني ـ وكالات:

حققت الدنماركية كارولين فوزنياكي، إنجازا كبيرا، بعدما حصدت أول لقب في البطولات الأربع الكبرى طوال مسيرتها مع اللعبة.

وفازت فوزنياكي، على الرومانية سيمونا هاليب 7-6 و3-6 و6-4، في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أول أمس، وفيما يلي بعض الحقائق عن فوزنياكي:

ولدت في مدينة اودنسا بالدنمارك في 11 تموز 1990 (27عاما).. الألقاب الكبرى التي فازت بها : لقب وحيد (أستراليا المفتوحة 2018)، مارس والدها كرة القدم كلاعب محترف في بولندا والدنمارك، ومثلت والدتها منتخب بولندا للكرة الطائرة، كما أن شقيقها باتريك لاعب كرة قدم محترف.

بدأت ممارسة التنس في السابعة وتحولت للاحتراف في 2005 بعد ثمانية أيام من الاحتفال بعيد ميلادها 15.يدربها والدها بجانب مدرب اللياقة بريميسوولف بيتروف.

بدأت مسيرتها الاحترافية عندما شاركت ببطاقة دعوة في بطولة سينسناتي في 2005، وخسرت في الدور الأول أمام باتي شنايدر.. فازت بلقب في الفردي تحت راية الاتحاد الدولي للتنس في العام التالي قبل أن تتقدم لقائمة أول 100 مصنفة على مستوى العالم في 2007.

دخلت قائمة أول 20 مصنفة على مستوى العالم في 2008 وفازت بألقاب على مستوى المحترفات في ستوكهولم ونيوهيفن وطوكيو.

أنهت عام 2009 في المركز الرابع عالميا بعد فوزها بألقاب في بونتي فيدرا بيتش وايستبورن ونيوهيفن.

أصبحت أول دنماركية تصل نهائي أول بطولة كبرى في ذلك العام في عصر الاحتراف، وخسرت أمام البلجيكية كيم كليسترز في أمريكا المفتوحة.صعدت للمركز الأول عالميا في 2010 وحققت سجلا رائعا بالفوز 32 مرة مقابل الخسارة 4 مرات فقط خلال النصف الثاني من الموسم، محققة خمسة من ألقابها الستة هذا العام خلال تلك الفترة.حسنت معدل فوزها في 2010 البالغ 62 فوزا وحققت 63 انتصارا في العام التالي، واحتلت صدارة التصنيف العالمي طوال العام باستثناء أسبوع واحد فقط وأحرزت ستة ألقاب خلال العام.

في 2012 خرجت من قائمة أول 10 لاعبات عالميا بسبب تراجع الأداء خلال أول 8 أشهر لكنها شقت طريقها للعودة للمركز العاشر بحلول نهاية العام.خسرت أمام الأمريكية سيرينا ويليامز في نهائي أمريكا المفتوحة 2014، وخرجت من قائمة أفضل 10 لاعبات في العامين التاليين.في 2017 عادت مرة أخرى للتألق وبلغت المباراة النهائية في 8 بطولات وفازت بلقبين أحدهما لقب البطولة الختامية واحتلت المركز الثالث في التصنيف العالمي بنهاية العام.فازت بأول لقب في البطولات الكبرى في 2018 في أستراليا المفتوحة.

من جانب اخر، فاز الثنائي المكون من الكرواتي ماتي بافيتش والكندية جابرييلا دابروفسكي بلقب الزوجي المختلط في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمس.

وفي المباراة النهائية التي استمرت 68 دقيقة فاز بافيتش ودابروفسكي على الزوجي المكون من الهندي روهان بوبانا وشريكته المجرية تيميا بابوش 2-6 و6-4 و11ـ 9.