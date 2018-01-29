كوري يقود ووريرز لحسم القمة ضد سلتيكس

في دوري السلة للمحترفين

نيويورك ـ وكالات:

حسم حامل اللقب ومتصدر ترتيب المنطقة الغربية غولدن ستايت ووريرز قمة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في كرة السلة، بفوزه أول أمس على متصدر المنطقة الشرقية بوسطن سلتيكس بنتيجة 109-105، بفضل نجمه ستيفن كوري.

وسجل كوري 49 نقطة لصالح فريقه المتوج باللقب مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة، هي الأعلى له في هذا الموسم، في مباراة تفوق فيها على نجم سلتيكس كايري إيرفينغ الذي سجل 37 نقطة.وتولى كوري زمام المبادرة لاسيما في الشوط الثاني.

فبعدما أنهى بوسطن الشوط الأول متقدماً بفارق أربع نقاط (الربع الأول 37-27، والثاني 17-23)، سجل كوري 18 من نقاطه الـ 49 في الربع الثالث، وتمكن من قلب تأخر فريقه الى تقدم 80-73.

وشهد الربع الأخير منافسة شديدة بين الفريقين، لاسيما مع تمكن بوسطن من قلب تأخره بفارق عشر نقاط إلى تعادل 95-95. إلا ان كوري (29 عاماً)، أفضل لاعب في الدوري عام 2015 و2016، تمكن من تسجيل رمية ثلاثية منح فيها فريقه التقدم 98-95، علماً أنه سجل خمس رميات من ست محاولات من خارج القوس خلال المباراة.

وبعد محاولة ضائعة من إيرفينغ، مكن كوري فريقه من توسيع الفارق إلى 100-95 قبل نهاية المباراة بـ 68 ثانية، ورفع كوري من خلال الرميات الحرة تقدم غولدن ستايت الى 105-101، إلا أن بوسطن الذي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري (17 لقبا)، قلص الفارق إلى نقطة واحدة (104-105) قبل نهاية المباراة بـ 7,7 ثوان.

وفي الوقت المتبقي، سجل كوري أربع رميات حرة ليحقق فريقه الفوز الـ 40 له هذا الموسم في 50 مباراة، وهو أفضل سجل في الدوري، بينما تلقى بوسطن خسارته الـ 15 في 50 مباراة.

وساهم زميلا كوري كيفن دورانت ودرايموند غرين في الفوز، بتسجيل الأول 20 نقطة والثاني 15 نقطة و11 متابعة. أما في صفوف بوسطن، فبرز جايلن براون مع 20 نقطة وآل هورفورد مع 15 نقطة و13 متابعة.

إلى ذلك، فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه ديترويت بيستونز بنتيجة 121-108، في مباراة شهدت تحقيق نجم أوكلاهوما راسل وستبروك «تريبل دبل»، وتخطي زميله كارميلو أنطوني عتبة الـ 25 ألف نقطة في مجمل مشاركته في مباريات دوري كرة السلة.

ولم يتخلف وستبروك عن موعده المفضل مع الـ «تريبل دبل» (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية الفردية الخمس: نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، سرقة الكرة أو صدها)، بتسجيله 31 نقطة و11 متابعة و13 تمريرة حاسمة، بينما أضاف بول جورج 26 نقطة وأنطوني 21.

وبات أنطوني (33 عاماً) اللاعب الحادي والعشرين في تاريخ الدوري الأميركي «ان بي ايه» يسجل أكثر من 25 ألف نقطة في مسيرته.

وحقق أوكلاهوما الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب المنطقة الغربية، فوزه التاسع والعشرين في 49 مباراة هذا الموسم. أما ديترويت تاسع المنطقة الشرقية، فتلقى الهزيمة الخامسة والعشرين في 47 مباراة.

وفي باقي مباريات أول أمس، فاز مينيسوتا تمبروولفز على بروكلين نتس 111-97، وواشنطن ويزاردز على أتلانتا هوكس 129-104، وميامي هيت على تشارلوت هورنتس 95-91، ودنفر ناغتس على دالاس مافريكس 91-89، وانديانا بايسرز على أورلاندو ماجيك 114-112.