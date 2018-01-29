العراق عضو في لجنة استئناف الأولمبياد العربي بالشطرنج

نتائج ايجابية للرجال وريتاج تقلب خسارتها الى فوز

الشارقة ـ نبيل الزبيدي*

اختير العراق عضوا في لجنة الاستئناف لمنافسات بطولة الاولمبياد العربي الثاني للشطرنج بفئتي الرجال والنساء التي تحتضنها مدينة الشارقة الاماراتية لغاية الرابع عشر من شباط المقبل فيما حقق لاعبونا نتائج ايجابية اذ استطاع احمد جزا جمال من الفوز على نظيره الجزائري عبد الرزاق العزم بفئة تحت 14 سنة، وضمن فئة تحت 12 سنة تعادل زيد علاء جاسب مع لاعب البلد المضيف الامارات، وخسر علي ليث احمد بفئة المتقدمين من الجزائري عرب الدليني، وقلبت اللاعبة ريتاج سعد محسن خسارتها في اللحظات الاخير بالفوز على الاردنية ادباس ابرار تحت 8 سنوات فيما خسرت كارين كمال من الجزائرية ميزور امينة.

وقال المصري محمد احمد ابراهيم مدرب المنتخب العراقي: ان الجولات الاولى تكون صعبة في جميع البطولات ويسبب ارباك عند بعض اللاعبين لاسيما هذه اللعبة تحتاج الى دقة في اختيار النقلة لان اي خطأ يستغل من اللاعب الخصم مبينا الجولة الاولى حقق لاعبينا نتائج ايجابية وحتى خسارة اللاعبين علي ليث وكارين كمال لم تكن متوقعة بسبب تفقوهم المستمر في البداية ولكن حدوث الاخطاء ادى الى فقدان الفوز.

واضاف ابراهيم: ان ريتاج سعد حصلت على اشادة جميع الحاضرين اذ كانت نظيرتها الاردنية متقدمة عليها وقريبة من الفوز ولكن لاسباب قانونية انتبهت لها ريتاج وابلغت حكم الطاولة ادى الى عقوبة دقيقتين للاردنية وبالتالي استغلت ريتاج هذا الموقف واستعادت سيطرتها موضحا ان فريقنا جاهز للمنافسة على الفوز باحد المراكز الاولى وبمختلف الفعاليات مبينا ان اللاعبين وصلوا الى مستوى فني وبدني جيد.

واختتم ابراهيم حديثه قائلا انه من الصعب التكهن بنتائج منافسات بطولة الفئات العمرية بسبب قلة الخبرة بالنسبة لنظرائهم من المتقدمين لاسيما اذا حدثت نقلة خاطئة لادوات اللعب فانها تؤدي الى خسارة غير متوقعة وبفترة زمنية قصير عكس ما يحدث مع اللاعبين المتقدمين ، لذااتوقع تحقيق نتائج ايجابية للاعبي المنتخب برغم صعوبة المنافسة من قبل اللاعبين المصريين والجزائريين وحتى الاماراتيين الذين يشكلون الوفد الاكبر في المنافسات مبينا كنا نتمنى المشاركة بفريق كامل من اجل المنافسة على المراكز الاولى في الترتيب الفرقي وان قرعة الرجال كانت صعبة والجولات الاولى سوف تشهد مواجهة اللاعبين المصريين اما منتخبنا النسوي فان التصنيف وقف الى جانبه من خلال مواجهة اللاعبات اليمنيات والفلسطينيات واعتقد ان المهمة ليست صعبة.

جرى اختيار رئيس الوفد العراقي محمد مهدي الحكيم عضوا في لجنة الاستئناف والتي ضمت ثلاث أعضاء أساسيين تم انتخابهم من بين ممثلي الاتحادات المشاركة، ولا يحق لعضو اللجنة أن يشارك باتخاذ قرار يخص اتحاد بلده ويحق له المشاركة في المناقشات فقط بدون المشاركة في التصويت، اذ تقدم الاعتراضات بما فيها الاحتجاج ضد قرار رئيس الحكام أو أحد مساعديه أو أي موضوع آخر يتعلق بالبطولة وذلك خلال ساعة واحدة على الأكثر من وقت انتهاء الجولة .

فيما يتم تقديم طلب الاعتراض الى رئيس لجنة الاستئناف مع سداد رسم الاحتجاج ويتم دراسة الاعتراض أو الاحتجاج بعد أن يتأكد من استيفاء الطلب للشروط القانونية ومنها تسديد رسم وقدره 50 دولارا أمريكيا على أن يتم رده في حال كان الاحتجاج أو الاعتراض صحيحا والا أصبح المبلغ ملكا للاتحاد العربي للشطرنج ويجب البت في الاعتراض أو الاحتجاج قبل بدء الجولة التالية.

من جانبه قال حكم البطولة الدولي الاماراتي مهدي عبد الرحيم: لقد تم الاطلاع على جميع جوازات اللاعبين المشاركين للتأكد من صحة المواليد التي تم ارسالها للجنة المنظمة عبر البريد الالكتروني والحمد لله وجدنا تعاون الاتحادات وليس هناك اية حالة تزوير مبينا ان هذه الاجراءات عززت ارتياح رؤساء الوفود للشفافية في علمنا والحيادة في التعامل مع الجميع.

واعتذرت منتخبات قطر ومورتانيا وغياب سوريا عن المشاركة في البطولة العربية للشطرنج فضلا عن مشاركة منتخبات بلاعب او لاعبين وبالتالي اعلنت اللجنة المشرفة على الاولمبياد انها ستقلص ساعات المنافسات بين اللاعبين والامر يصب في خدمة المشاركين لفسح الوقت امامهم لاخذ فترة استراحة قبل خوض المباراة التالية.

واعلنت اللجنة المنظمة انها ستقوم بمنح الفائز الأول ببطولة الرجال والفائزة الأولى ببطولة السيدات كأس لكل منهما إضافة الى ميدالية ذهبية كما يحصل الفائزين بالمركز الثاني على ميدالية فضية والفائزين بالمركز الثالث على ميدالية برونزية .

فيما خصص الاتحاد العربي للشطرنج جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل على النحو التالي بطولة العرب الفردية للرجال 2500 دولار أميركي الأول 1250 والثاني 750 والثالث 500، وبطولة العرب الفردية للسيدات 1250 دولار أميركي الأولى 650 والثانية 350 والثالثة 250 ، وسوف توزع الجوائز بالتساوي بين المتعادلين بالنقاط بغض النظر عن نتائج كسر التعادل.

* موفد الاتحاد العراقي للإعلام الرياضي