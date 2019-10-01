هيفاء وهبي تبدأ رحلتها مع “حجر الاسكندر”

الصباح الجديد – وكالات:

بدأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد “عقد الخواجة”، بأحد المناطق الشعبية في القاهرة، حيث وصلت هيفا إلى مصر نهاية الأسبوع الماضي لبدء التحضيرات الأخيرة للفيلم مع بقية الأبطال، وذلك بعد عقد عدة جلسات عمل قبل اسبوعين وكانت بحضور فريق العمل.

فيلم “حجر الاسكندر” كان يحمل اسم “عقد الخواجة” وتم تغييره فيما بعد، من دون الإعلان عن الأسباب، الفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الاخراجية.

ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي، والفنان السوري معتصم النهار، وأروى جودة، وجاري البحث عن أسماء فنانين اخرين للمشاركة.

وتعود هيفاء وهبي بفيلم “حجر الاسكندر” إلى السينما بعد غياب خمس سنوات منذ تقديمها فيلم “حلاوة روح”، وكانت هيفاء قد ظهرت كضيفة شرف في فيلم “خير وبركة” مع علي ربيع ومحمد عبد الرحمن “توتا”، اضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل “الواد سيد الشحات” مع أحمد فهمي، وهنا الزاهد، في اخر عمل عرض لهما.