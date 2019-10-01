العدل تعلن الإفراج عن 584 نزيلاً خلال أيلول الماضي

الصباح الجديد ــ وكالات

أعلنت دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 584 نزيلاً خلال شهر أيلول الماضي.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “العدد الكلي للمفرج عنهم من سجون الوزارة خلال الشهر الماضي بلغ (584) نزيلاً من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات بينهم (43) مشمولاً بالعفو العام، و(51) من النساء و(533) من الرجال تم الإفراج عنهم بعد انتهاء فترات محكوميتهم”.

وأضافت أن “دائرة الإصلاح قطعت أشواطاً كبيرة في مجال عمليات إطلاق السراح مع تطبيقها نظام الأرشفة الالكترونية والذي يتيح إمكانية تحديد النزلاء المنتهية إحكامهم القضائية ويساهم بحسم ملفاتهم وفقاً للمدة القانونية المحددة لإطلاق السراح”.