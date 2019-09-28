مواطنون يطالبون “المرور” بمحاسبة مزوري أوراق سياراتهم لانهم ضحايا لعاملين فيها

ناشدوها معالجة “تداخل الأرقام” القسري..

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب مئات من المواطنين مديرية المرور العامة بمعالجة قضية “تداخل الارقام” لسياراتهم وتسهيل الاجراءات المتبعة، فيما طالبوا بمحاسبة من تسبب بحالات التزوير وتحميلها المواطن.

وطالب المواطنون مديرية المرور باتخاذ اجراءات جديدة بخصوص قضية تداخل ارقام السيارات وتبسيط الاجراءات المتبعة، كون المواطنين ضحية عمليات التزوير لاوراق سياراتهم ولا ذنب لهم في هذا الامر.

كما طالبوا مديرية المرور بمحاسبة المتورطين الحقيقيين بهذا الموضوع وايداعهم السجن، لانهم تسببوا بمشاكل كبيرة جدا ربما ترتقي الى القتل او “الفصل العشائري”، بحسب البعض منهم.

وناشد المواطنون المديرية، تبسيط اجراءات السيارات التي ثبت تزوير اوراق تسجيلها “دون علم مالكها الشرعي” واعادة ترقيمها من جديد واستثنائها من دفع رسوم اللوحات الجديدة، باعتبار ان المواطن ضحية عملية تزوير لم يكن طرفا بها.

واكدت لجنة الامن والدفاع النيابية انها ستتقصى الحقائق بشأن قضية “تداخل ارقام السيارات”، “التي حصلت مؤخرا في مديرية المرور العامة وفقا لمواطنين متضررين من هذه القضية”.



فيما اشارت الى انها ستتخذ «موفقا رسميا» حال التأكد من هذه القضية.

وكانت مصادر مطلعة في مديرية المرور أوردت في تقرير نشره موقع «السومرية نيوز» ان عدد السيارات التي طال أوراق تسجيلها تزوير قسري من عاملين فيها 8000 الاف سيارة.