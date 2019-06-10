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محمد اقبال: أوضاع نينوى اليوم مشابهة لأحداث سقوط الموصل

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال امس الاثنين، ان أوضاع المحافظة حالياً مشابهة لأحداث سقوط مدينة الموصل.
وقال اقبال في بيان بمناسبة ذكرى سقوط الموصل، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “سقوط الموصل كان نتيجةً لمقدماتٍ خاطئة في شتى نواحي إدارة الدولة”، مبيناً أنه “تم التحذير دوماً من تأثيرات ذلك ولكن دون جدوى”.
وأضاف ان “ما حدث يوم العاشر من حزيران المشؤوم إنما كان اختطافٌ أليم للوطن، وفقدان لآلاف الأرواح الطاهرة وتدمير لأعز وأعرق المدن”، مؤكداً أن “الأمور اليوم تسير بالاتجاه الذي يثير القلق وعلى الجهات المسؤولة سماع هذه التحذيرات كي لا تتكرر المأساة وهو أمر وارد”.
وأشار إلى ان «مقدمات ما كان يحدث في الموصل نراه اليوم من أوضاع مريبة ومثيرة للقلق»، داعياً الجهات الحكومية والسياسية إلى «تحمل المسؤولية والتحرك إلى دفع الخطر عن جسد العراق بشكل عام ونينوى بشكل خاص والحفاظ على مكتسبات التحرير التي جادت بها دماء شهدائنا الطاهرة».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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