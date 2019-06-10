التربية تستعين بجهاز أمني متخصص لمحاربة غش الامتحانات

676 ألف طالب وطالبة من المتوسطة يؤدونها اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، إنهاء ﺟﻤﻴﻊ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟــﻮزارﻳﺔ لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺪأ اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيان لمكتب وزير التربية وكالة قصي السهيل، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس: ” ﺗﻤﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ المراكز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت الوزارية بين المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ بين المراكز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ”.

وأشار الى “اﻧــﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أﺟﻬﺰة ﻛﺸﻒ الغش في المراكز داخل القاعات الإمتحانية من أجل تلافي حدوث أية حالات للغش بين اﻟﻄﻠﺒﺔ”.

وكشف السهيل ﻋﻦ “وﺟﻮد ﺟــﻬــﺎز أمني ﻣﺘﺨﺼﺺ لمحاربة ظاهرة اﻟﻐﺶ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ”. وسيتوجه اليوم الثلاثاء أكثر من 676 ألف طالب وطالبة لأداء الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط بمختلف محافظات البلاد لأداء الامتحانات النهائية للدور الأول.