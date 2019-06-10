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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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التربية تستعين بجهاز أمني متخصص لمحاربة غش الامتحانات

شؤون عراقية
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676 ألف طالب وطالبة من المتوسطة يؤدونها اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، إنهاء ﺟﻤﻴﻊ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟــﻮزارﻳﺔ لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺪأ اليوم الثلاثاء.
وأوضح بيان لمكتب وزير التربية وكالة قصي السهيل، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس: ” ﺗﻤﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ المراكز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت الوزارية بين المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ بين المراكز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ”.
وأشار الى “اﻧــﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أﺟﻬﺰة ﻛﺸﻒ الغش في المراكز داخل القاعات الإمتحانية من أجل تلافي حدوث أية حالات للغش بين اﻟﻄﻠﺒﺔ”.
وكشف السهيل ﻋﻦ “وﺟﻮد ﺟــﻬــﺎز أمني ﻣﺘﺨﺼﺺ لمحاربة ظاهرة اﻟﻐﺶ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ”. وسيتوجه اليوم الثلاثاء أكثر من 676 ألف طالب وطالبة لأداء الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط بمختلف محافظات البلاد لأداء الامتحانات النهائية للدور الأول.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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