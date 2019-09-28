  • السبت , 28 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

شركة نفط ذي قار تنفذ حملة خدمية في 5 أحياء

شؤون عراقية
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كاظم العبيــدي
كشف مدير عام شركة نفط ذي قار علي وارد بان الحملة نفذت برعاية وزير النفط ثامر الغضبان الذي اوعز بان يكون العمل الخدمي من اولويات عملنا وقد قدم الدعم والاسناد في كل المجالات .
من جانبه اكد معاون مدير قسم الاعلام والعلاقات في شركة نفط ذي قار هادي كريم الجويبراوي عن قيام شركة نفط ذي قار بحملة خدمية واسعة في احياء المحافظة كأعمال التسوية والتعديل لعدد من الشوارع بأحياء الجامعة والمدينة وأحياء خلف السريع بلغت 9 ألاف م3 .
وقال الجويبراوي: ان الشركة نفذت حملة خدمية لتنظيف عدد من الساحات وفرش عدد من الشوارع الغير سالكة بمادة السبيس في 5 أحياء داخل المدينة مبينا أن الحملة استمرت لمدة أسبوعين.
فيما اشار محافظ ذي قار عادل الدخيلي « أن شركة نفط ذي قار لها خدمات جليلة وكبيرة في المحافظة رغم الفترة القليلة لتأسيسها إلا أنها اثبتت بحدارة انها كبيرة ليس من خلال انتاجها النفطي وإنما من خلال مشاركتها مع الحكومة المحلية بالعديد من المشاريع التي تخدم ابناء المحافظة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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