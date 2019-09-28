شركة نفط ذي قار تنفذ حملة خدمية في 5 أحياء

كاظم العبيــدي

كشف مدير عام شركة نفط ذي قار علي وارد بان الحملة نفذت برعاية وزير النفط ثامر الغضبان الذي اوعز بان يكون العمل الخدمي من اولويات عملنا وقد قدم الدعم والاسناد في كل المجالات .

من جانبه اكد معاون مدير قسم الاعلام والعلاقات في شركة نفط ذي قار هادي كريم الجويبراوي عن قيام شركة نفط ذي قار بحملة خدمية واسعة في احياء المحافظة كأعمال التسوية والتعديل لعدد من الشوارع بأحياء الجامعة والمدينة وأحياء خلف السريع بلغت 9 ألاف م3 .

وقال الجويبراوي: ان الشركة نفذت حملة خدمية لتنظيف عدد من الساحات وفرش عدد من الشوارع الغير سالكة بمادة السبيس في 5 أحياء داخل المدينة مبينا أن الحملة استمرت لمدة أسبوعين.

فيما اشار محافظ ذي قار عادل الدخيلي « أن شركة نفط ذي قار لها خدمات جليلة وكبيرة في المحافظة رغم الفترة القليلة لتأسيسها إلا أنها اثبتت بحدارة انها كبيرة ليس من خلال انتاجها النفطي وإنما من خلال مشاركتها مع الحكومة المحلية بالعديد من المشاريع التي تخدم ابناء المحافظة.