«الشباب والرياضة» تتفقد صحة حسن فرحان في قطر

الدوحة ـ وكالات:

تفقد وفد وزارة الشباب والرياضة الموجود في دولة قطر لعرض الملف الفني الخاص باستضافة خليجي ٢٥ على ملاعب مدينة البصرة الرياضية برئاسة عصام ثامر طاهر، الحالة الصحية للاعب الدولي السابق حسن فرحان الذي يرقد في إحدى مستشفيات العاصمة القطرية الدوحة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخوله المستشفى، وعقب الفحوصات الطبية تبين حاجته الى إجراء تداخل جراحي عاجل خلال اليومين القادمين.

وقال السيد وكيل الوزارة لشؤون الرياضة عصام ثامر ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض وجه بمتابعة الحالة الصحية للاعب الدولي السابق حسن فرحان وتقديم ما يلزم، مؤكدا ان الوزارة ستقف الى جانبه حتى عودته سالما معافى الى ارض الوطن وستتحمل نفقات علاجه.