الحسناوي يثمن إنجاز الشباب قارياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

تواصلا لنهجها في دعم منتخباتنا الوطنية وانديتنا في المشاركات الخارجية وتثمين انجازاتهم ، نظمت وزارة الشباب والرياضة، مساء أول أمس، استقبالا رسميا لوفد منتخبنا الوطني الشبابي بكرة القدم بعد تصدرهم تصفيات المجموعة الاولى المؤهلة لنهائيات اسيا التي استضافتها سلطنة عمان.

وكان على راس المستقبلين في مطار بغداد الدولي ممثل وزير الشباب والرياضة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة الدكتور حسن علي كريم الذي اثنى على جهود منتخبنا الوطني وظهورهم المشرف في هذه التصفيات المهمة مشيدا بانضباطهم العالي وتقديمهم صورة مشرفة عن واقع الرياضة في العراق هم وملاكهم التدريبي وادارتهم.

وتصدر منتخبنا ترتيب فرق المجموعة الاسيوية برصيد ثمان نقاط ليبلغ نهائيات اسيا التي ستقام العام المقبل في اوزبكستان.