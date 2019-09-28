العراق يشارك في مؤتمر موسكو الدولي

بغداد _ الصباح الجديد :

شارك العراق في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للاجهزة الرقابية العليا « الانكوساي « الذي عقد في جمهورية روسيا الاتحادية – موسكو، وقد ترأس الدكتور صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفد العراق المشارك في المؤتمر .

والتقى الوفد العراقي المشارك بالمؤتمر رؤساء الاجهزة الرقابية العليا المشاركة من اجل توطيد اواصر التعاون المشترك بين الاجهزة الرقابية في مجالات البحث والتدقيق المشترك وآفاق تطويرها.