  • السبت , 28 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

العراق يشارك في مؤتمر موسكو الدولي

شؤون عراقية
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بغداد _ الصباح الجديد :
شارك العراق في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للاجهزة الرقابية العليا « الانكوساي « الذي عقد في جمهورية روسيا الاتحادية – موسكو، وقد ترأس الدكتور صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفد العراق المشارك في المؤتمر .
والتقى الوفد العراقي المشارك بالمؤتمر رؤساء الاجهزة الرقابية العليا المشاركة من اجل توطيد اواصر التعاون المشترك بين الاجهزة الرقابية في مجالات البحث والتدقيق المشترك وآفاق تطويرها.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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