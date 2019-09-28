بغداد _ الصباح الجديد :
شارك العراق في المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للاجهزة الرقابية العليا « الانكوساي « الذي عقد في جمهورية روسيا الاتحادية – موسكو، وقد ترأس الدكتور صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفد العراق المشارك في المؤتمر .
والتقى الوفد العراقي المشارك بالمؤتمر رؤساء الاجهزة الرقابية العليا المشاركة من اجل توطيد اواصر التعاون المشترك بين الاجهزة الرقابية في مجالات البحث والتدقيق المشترك وآفاق تطويرها.
العراق يشارك في مؤتمر موسكو الدولي
بغداد _ الصباح الجديد :