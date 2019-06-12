خصلة من شعر بتهوفن للبيع

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن دار “سوذبي” للمزادات في العاصمة البريطانية لندن، أن خصلة من شعر المؤلف الموسيقي الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن ستعرض للبيع في مزاد علني، لافتا إلى وجود قصة طريفة ورائها.

وقال مدير الكتب والمخطوطات في دار “سوذبي” للمزادات، سيمون ماغوير، إن هذه هي المرة الثانية التي تعرض فيها خصلة من شعر بيتهوفن للبيع في مزاد، لكن هذه المرة الخصلة “كبيرة” وقصها بيتهوفن بنفسه.

ونقلت رويترز عن ماغوير قوله إن قصة هذه الخصلة بدأت عندما طلب عازف البيانو النمساوي أنطون هالم، الذي كان يعزف مع بيتهوفن، من الموسيقار الشهير خصلة من شعره ليعطيها لزوجته.

ووفقا للقصة المتداولة، أعطى خدم بيتهوفن هالم خصلة من شعر الماعز بدلا من ذلك.

وأضاف ماغوير: “شعر هالم بغضب شديد لأنه علم أن الخصلة ليست من شعر بيتهوفن، وعاد له فأعطاه بيتهوفن خصلة كبيرة قصها بنفسه من مؤخرة رأسه على قطعة من الورق”.

وأشار إلى أن ألكسندر ويلوك ثاير، مؤلف أول سيرة ذاتية أكاديمية لبيتهوفن، أكد أن الخصلة أصلية.

وباعت دار “سوذبي” خصلات شعر لمشاهير آخرين منهم لورد نلسون وشوبان وموزارت، لكن ما يميز خصلة شعر بيتهوفن هو حجمها الكبير نسبيا.