سحب قرعة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020

المباريات على ملعبي المدينة التعليمية واحمد بن علي

الدوحة ـ وكالات:

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية قطر 2020 عن مواجهة عربية كبرى بين الدحيل القطري والأهلي المصري ضمن الدور الثاني من البطولة وسيلتقي الفائز منهما مع بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي.

وسحبت أول أمس في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قرعة كأس العالم للأندية قطر 2020، والتي أسفرت عن وقوع الدحيل القطري فريق الدولة المستضيفة في مواجهة الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في قمة مرتقبة، فيما سيواجه تيغريس المكسيكي بطل الكونكاكاف أولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا، وذلك ضمن الدور الثاني من البطولة.

وفي نصف النهائي الأول سيلتقي بطل كأس ليبرتادوريس، ممثل أميركا الجنوبية مع الفائز من تيغريس وأولسان في نصف النهائي الأول الذي سيقام الأحد السابع من شباط.وسيكون العملاق الألماني بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا على موعد مع مواجهة قوية في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مواجهة الدحيل والأهلي وذلك يوم الاثنين الثامن من شباط.. وستقام المباراة النهائية يوم الخميس الحادي عشر من شباط.

ويستقبل العالم مونديال الأندية القادم بحماس وارتياح كبير كونها أول بطولة كبرى تنظمها الفيفا منذ جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه العالم منذ عام تقريباً.وكان فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي قد انسحب من مواجهته في الدور الأول أمام الدحيل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ونتج عن ذلك تأهل ممثل قطر مباشرة إلى الدور الثاني.

ويترقب الجميع المواجهة الكبرى التي ستجمع بين عملاقي البرازيل سانتوس وبالميراس في نهائي كأس ليبرتادوريس لتحديد الفريق صاحب المقعد السادس والأخير في البطولة.وستقام المباريات على استادي المدينة التعليمية وأحمد بن علي (الريان)، في حين لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الاثنين.

وستقام مباريات كأس العالم للأندية المقبلة في قطر على استادي المدينة التعليمية وأحمد بن علي (الريان)، في حين لن يتم استخدام استاد خليفة الدولي بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكان من المقرر ان يستضيف استاد خليفة مباراتين في البطولة.

واضاف الاتحاد الدولي ان شكل المسابقة لم يتغيّر بعد تأكيد أوكلاند سيتي النيوزيلندي عدم مشاركته، في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد وتدابير الحجر الصحي التي تطلبها سلطات نيوزيلندا.وسيستضيف استاد أحمد بن علي المباراة الأولى في 4 شباط ، فيما يتوّج بطل المسابقة على استاد المدينة التعليمية يوم 11 شباط ، علما بانهما من الملاعب المضيفة لمونديال قطر 2022.

ويخوض منافسات البطولة كل من الدحيل القطري المضيف، الأهلي المصري بطل افريقيا، بايرن ميونيخ الالماني بطل اوروبا، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، تيغريس المكسيكي بطل كوناكاف وممثل أمريكا الجنوبية بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين بنهائي كأس ليبرتادوريس المقرر في 30 كانون الثاني.وعقب انسحاب نادي أوكلاند سيتي سينتقل فريق الدحيل القطري مباشرة إلى الدور الثاني.وستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيوريخ السويسرية الثلاثاء.

وضمن التدابير لمنع تفشي الفيروس، أعلن المنظمون ان الحضور سيقتصر «على المقيمين الذين يحملون بطاقة الهوية الشخصية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي تصاريح الدخول الاستثنائية، وذلك وفق بروتوكولات تأشيرة الدخول إلى دولة قطر».وسيُطلب من المشجعين «تقديم إما اختبار كوفيد-19 وتكون نتيجته سلبية، أو اختبار الأجسام المضادة لـ كوفيد-19 في الدم ونتيجته إيجابية، أو إثبات الحصول على الجرعة الكاملة من اللقاح المضاد للفيروس».

ويتوجّب على المشجعين ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الاستادات والمناطق المحيطة، والخضوع لفحص درجة الحرارة عند الوصول للاستاد «وإظهار الحالة الصحية باللون الأخضر على تطبيق احتراز المخصص لتتبع الحالات المصابة بالفيروس في قطر. ومن المقرر إنشاء عيادات داخل كل استاد لعلاج أي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19».