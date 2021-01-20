كاتانيتش يعلن قائمة أسود الرافدين لودية الأزرق الكويتي

وزارة الشباب تنهي سمات الدخول الخاصة بالمنتخب الشقيق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنَ مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قائمة المنتخب لمباراة الكويت الودية والتي ستقام في السابع والعشرين من الشهر الحالي على ملعب البصرة الدولي ضمن تحضيرات أسود الرافدين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وبحسب بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان قائمة منتخبنا الوطني لمباراة الكويت ضمت 23 لاعباً، وهم كل من: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وميثم جبار وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم وحسن رائد وضرغام إسماعيل لخط الدفاع.

كما ضمت قائمة الأسود اللاعبين: أمجد عطوان وهمام طارق ومازن فياض وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وحسين علي وشيركو كريم وسجاد جاسم ومراد محمد لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين لخط الهجوم. وسيسافرُ وفد منتخبنا الوطني يوم السبت المقبل إلى محافظة البصرة، لبدء تحضيراتهِ قبل مواجهة الأزرق الكويتي والتي ستتزامن مع زيارة لجان الاتحاد الخليجي لكرة القدم للإطلاع على المنشآت والمحافظة قبل منح العراق حق استضافة خليجي 25.

وأنهت وزارة الشباب والرياضة سمات الدخول الخاصة بوفد المنتخب الكويتي الذي سيزور العراق لإقامة مباراة ودّية أمام منتخب أسود الرافدين المزمع إقامتها يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي .

وقال مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة محمود خلف في تصريح لموقع الوزارة: إنه « بناءً على توجيهات الوزير عدنان درجال، تم تشكيل لجنة مركزية يرأسها مستشار الوزارة للشؤون الرياضة حسن الحسناوي وعضوية المديرينَ العامينَ كل من مدير الدائرة البدنية و مدير عام الأقاليم وشؤون المحافظات وقسم الإعلام , وممثلين عن الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم أيضاً ، تم تهيأة سمات الدخول كافة, المتعلقة بالوفد الكويتي ووصلت نسخة من جوازات السفر ثمَّ تمت تهيئة الكتاب وسيعرض على الوزير لغرض التوقيع عليه وارساله إلى دائرة الاقامة»

«مبيناً أن»وزارة الشباب والرياضة على أتمّ الاستعداد لتلبية المتعلقات كافة لغرض إظهار هذه البطولة بأحسن صورة ومختلفة عن باقي البطولات».

وتابع خلف أن» الوزارة تعمل على تهيأة المستلزمات كافة المتعلقة باستضافة العراق ومحافظة البصرة لخليجي 25 التي ستقام مطلع نهاية هذا العام الإجراءات اللوجستية كلها الخاصة بهذا الموضوع» كما تم الاستعداد لاستقبال الوفد الخليجي المكلف من قبل اتحاد كأس الخليج للاطلاع على جاهزية العراق لاستضافة العرس الخليجي».

وخسر منتخب الكویت الأول لكرة القدم أمام نظیره الفلسطیني بهدف دون رد في المباراة الدولیة الودیة التي جمعتهما أول أمس في إطار استعداد المنتخبین للتصفیات الآسیویة المشتركة المؤهلة لنهائیات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسیا 2023.

في الشوط الأول من المباراة التي أقیمت على استاد جابر الأحمد الدولي لم یظهر المنتخب الوطني بالشكل المأمول في حین كانت الأفضلیة للمنتخب الضیف الذي استطاع الوصول إلى مرمى «الأزرق» أكثر من مرة دون تسجیل.في الثلث الأول من الشوط الثاني ظهر منتخب الكویت بشكل أفضل لیشعل بعدها المنتخب الفلسطیني أجواء اللقاء بتسجیل هدف الفوز عبر لاعبه سامح مراعیة في الدقیقة الـ70.یعد هذا الفوز «الأول» للمنتخب الفلسطیني على شقیقه الكویتي إذ تواجها في السابق تسع مرات فاز «الأزرق» في سبعة لقاءات منها وتعادلا في اثنین.من المقرر أن یواجه منتخب الكویت نظیره العراقي ودیا یوم 27 كانون الثاني الجاري في مدینة البصرة.

ویشارك منتخب الكویت في التصفیات الآسیویة المشتركة ضمن المجموعة الثانیة إلى جانب استرالیا والأردن والصین تایبیه ونیبال.