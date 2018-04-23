مكتبة من حضن الطبيعة لتعليم أطفال الأهوار بالعراق

متابعة الصباح الجديد :

افتتح عرب الأهوار في العراق مكتبة مبنية من عيدان القصب هي الأولى من نوعها لاستقبال أطفال المنطقة.

ويتوافد عشرات الأطفال على المكتبة الجمعة والسبت للاستمتاع بقراءة القصص المسلية والحكايات الشيقة وغير ذلك من الكتب الممتعة والمفيدة.

الطفلة مشاعر نبيل قالت : إنها تشعر بالسعادة عندما تكون في المكتبة التي افتتحت يوم 4 نيسان.

وتوضح نبيل : نحن لا نملك الكتب لكن بمساعدة بعض الناس اصبح لدينا كتب ونتعلم القراءة . والصغار الذين لا يقرأون نحن نعلمهم.. نحن في هذه المكتبة عندنا كتب عديدة وجميلة منها علمية وترفيهية ونشعر بالسعادة عند قراءتها .

وتشتمل المكتبة المصنوعة من حضن الطبيعة على نحو 1500 كتاب وقصة كلها تبرعات من الناس وحتى من أشخاص في دول عربية وأجنبية حسبما يقول رعد حبيب رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية.

ويضيف حبيب «حولنا جزء من المضيف إلى مكتبه لأن أطفال الأهوار هم بأمس الحاجة إلى «الثقافة» لكي يقضوا اوقاتهم بالتعلم بدل اللعب، اذ هنا أغلبية الأطفال (متسربون) من الدراسة.

نحن حاولنا أن نجد منفذا آخر في سبيل أن نطور قابلياتهم وقدراتهم ونجد لهم فرصة للتعليم والالتحاق ببقية الأطفال».

وتابع «نسقنا مع مدراء المدارس لجلب أطفالهم كي يشاركوا في ورش رسم تعليمية وترفيهيه وتعد سفرة علمية للمكتبة.

وزاد ان واقع الأطفال بالأهوار واقع مرير يفتقرون إلى أبسط مقومات الحقول الصحية والعلمية من كل الجوانب هذه المكتبة دعوة للمنظمات العالمية المهتمة بواقع الأطفال والدولة أن تهتم بأطفال الأهوار كونهم النواة التي تستمر حتى نحافظ على ديمومة الأهوار واسم الأهوار لابد أن نخلق جيلا مثقفا واعيا».

وعرب الأهوار هم السكان الأصليون لأهوار بلاد ما بين النهرين وهم أحفاد السومريين القدماء اذ تمتد حضارتهم إلى 5000 عام.