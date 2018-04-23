تجريبية الوطني امام فلسطين توقف دوري الكرة الممتاز

الزوراء بضيافة الجيش.. والجوية يستقبل السويق في كأس الاتحاد الآسيوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر الاتحاد المركزي لكرة القدم إيقاف الدوري المحلي، لمدة 11 يومًا، بسبب ارتباطات المنتخب الوطني.. وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، علي جبار في تصريحات صحفية إنه سيتم إيقاف مسابقة الدوري المحلي، خلال الفترة من 4 حتى 15 آيار المقبل؛ لارتباط «أسود الرافدين»، بمباراة ودية مع المنتخب الفلسطيني في الثامن من الشهر المقبل في ملعب البصرة الدولي.وأشار جبار، إلى أن العراق سيشهد انتخابات برلمانية، يوم 12 من الشهر المقبل، وبناءً عليه قرر الاتحاد استئناف الدوري الممتاز منتصف آيار، مؤكدًا أن البطولة ستنتهي في تموز المقبل.يذكر أن الدوري الممتاز وصل إلى الدور الخامس من المرحلة الثانية.

من جانب اخر تجتمع لجنة المنتخبات في الاتحاد المركزي لكرة القدم، بالجهاز الفني للمنتخب الأول، الذي يقوده المدرب باسم قاسم، لمناقشة عدة أمور تخص المنتخب.

وقال رئيس لجنة المنتخبات، فالح موسى، في تصريحات صحفية «اللجنة ستجتمع بالمدرب باسم قاسم وطاقمه الفني لفتح ملف مشاركة المنتخب في بطولة الصداقة الدولية، وتحديد الفوائد التي خرج بها المدرب، وتحديد نقاط الخلل، وهذا أمر نتبعه بعد كل مشاركة لأي منتخب عراقي».وبين أن اللجنة كذلك ستستعرض مع المدرب الاستعداد للمباراة الودية مع المنتخب الفلسطيني التي ستقام في الثامن من الشهر المقبل بملعب المدينة الرياضية بالبصرة.

إلى ذلك، قررت لجنة الحكام بالاتحاد العراقي، تطبيق تقنية الفيديو، بعد الأخطاء التي ارتكبت في الأسابيع الماضية من قبل الحكام.وقال رئيس لجنة الحكام طارق أحمد ل، إن اللجنة استقرت على تطبيق تقنية الفيديو (VAR) في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري بشكل تجريبي، لافتا أن اللجنة تأمل أن تكون التجربة ناجحة ويتم تطبيقها بشكل دائم في الجولات المقبلة.وأشار إلى أن اللجنة تبحث كل السبل من أجل تقليل الأخطاء التي يقع بها الحكام، لافتا أن هناك اجتماعا مع الحكام الدوليين لمناقشة الأخطاء المتكررة في الدوري من أجل تلافيها وتقليل حدوثها في المباريات.يشار إلى أن اللجنة طرحت على الاتحاد فكرة استقطاب حكام من دول الجوار لقيادة المباريات المهمة.

من جانب اخر، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري، التي من المقرر أن تنطلق عصر اليوم الاربعاء.. وتنطلق الجولة يوم غد الأربعاء ، بإقامة مباراة واحدة، ‏تجمع كربلاء والنجف، في ملعب الأول.‏وقال مدير لجنة المسابقات، شهاب أحمد في تصريح صحفي، إن الجولة الـ24 تفتتح بإقامة مباراة واحدة، وفي اليوم التالي 4 مباريات، يلتقي فريق نفط الجنوب، مع فريق الحسين في ملعب ‏الزبير، ويلتقي الصناعات الكهربائية مع بغداد في ملعب الصناعة، ويستضيف نفط الوسط فريق زاخو، في ملعب ‏النجف، ويقابل الكهرباء فريق الطلبة في ملعب التاجي.‏وأشار إلى أن الجولة تستكمل الجمعة، ويتقابل الحدود والشرطة، في ملعب التاجي، بينما يلعب القوة الجوية مع السماوة في ملعب الشعب، السبت.

وتختتم الجولة الأحد المقبل، باقامة 3 مباريات، نفط ميسان مع النفط، في ملعب ميسان، ويتقابل في ‏الثانية الميناء مع الديوانية، في ملعب جذع النخلة، بالمدينة الرياضية في البصرة، ويلتقي في ‏الثالثة الزوراء مع البحري في ملعب الشعب.‏

كما، وصل أول أمس وفد الزوراء، إلى العاصمة البحرينية المنامة، تحضيرا لمواجهة الجيش السوري، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والمقرر لها اليوم.

وقال عضو إدارة الزوراء، عبد الرحمن رشيد، في تصريحات صحفية: « الفريق خاض مرانه الأول في البحرين، بملعب النجمة تحضيراً لمواجهة الجيش».. وتابع: «الفريق عازم على تحقيق الفوز، من دون النظر إلى النتائج الأخرى، نعلم أن موقفنا تعقد منذ إحراز العهد لهدف التعديل في مرمانا بالمباراة التي أقيمت في ملعب كربلاء، لكن هذا لا يمنعنا من الاجتهاد من أجل حصد النقاط الثلاث».

وأشار إلى أنه لا يمكن التكهن بنتائج المباريات، مضيفا أن الفريق جاهز، والمدرب أيوب أوديشو سيضع التكتيك المناسب للمباراة. يشار إلى أن العهد اللبناني يتصدر المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الزوراء المركز الثاني بنفس الرصيد، وبفارق هدف واحد عنه.

كما يلعب في الساعة 6 اليوم الثلاثاء فريق القوة الجوية امام السويق العماني في ملعب كربلاء الدولي لحساب الجولة السادسة ضمن المجموعة الاولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وسبق للجوية ان فاز بهدف كرار علي بري في المباراة الاولى، ويحتل الجزيرة الاردني صدارة ترتيب المجموعة وله 11 نقطة، ثم الجوية وله 9 نقاط والمالكية البحريني وله 7 والسويق من دون نقاط.