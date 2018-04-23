عبطان يحضر معرض الخط والزخرفة في دائرة ثقافة وفنون الشباب

إعلام الشباب والرياضة

اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، على اهمية دعم مواهب الشباب وتنمية قدراتهم وعدم اقتصارها في مجال الرياضة وانما في كافة المجالات.

وقال الوزير خلال حضوره معرض الخط والزخرفة والذي اقيم في دائرة ثقافة وفنون الشباب لطالبات معهد الفنون الجميلة، ان وزارة الشباب والرياضة اقامت العديد من المهرجانات والدورات لتمنية مواهب الشباب منها الرسم والتصوير وتعليم اللغة الانكليزية فضلا عن ان الوزارة عملت وبشكل متواصل على استخدام الانشطة الثقافية والفنية في المهرجانات الرياضية وافتتاح الملاعب .

واضاف الوزير ان الوزارة هي الراعي الاول للشباب والرياضة في العراق وهذه الشريحة التي تشكل اغلب النسبة السكانية للعراق تستحق منا كل تقدير واحترام على ما تبذله لخدمة البلد رغم معاناتهم الصعبة وان الوزارة ستكون دائما السباقة والراعية لدعهم ورعايتهم.