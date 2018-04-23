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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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«بناء الأجسام» يدخل منافسات غربي القارة

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
وصلت الى منغوليا بعثة وفد منتخبنا الوطني ببناء الاجسام للمشاركة في بطولة غربي اسيا التي تنطلق بعد غد الخميس وتستمر 3 ايام. وضمت قائمة المنتخب الذي يشرف عليه المدرب نوفل حنون كلا من اللاعبين: فاضل عباس وزن 55كغم، مؤيد سامي وزن 60كغم، ليث أسعد وزن 65كغم، تركي حيدر وزن 75كغم، علي كريم وزن 80كغم، أحمد فخري وزن 85كغم، حمه حسين وزن 90كغم، سيف علي وزن 95كغم، علي سالم وزن 100كغم، محمود وردي وزن +100كغم، ولاعبي الماسترز فاضل نعمة وقيصر خلف.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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