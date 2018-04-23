محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

الفرعون يواصل تألقه في البريميرليج

لندن ـ وكالات:

توّج محمد صلاح بالنسخة الخامسة والاربعين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017-2018 متفوقاً على نجوم البطولة في حفل توزيع جوائز الأفضل من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق محمد صلاح على لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين صاحب المركز الثاني وهاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثالث.وقال صلاح عقب تتويجه بلقب افضل لاعب في الدوري الانكليزي: «انا سعيد وفخور بهذا التتويج».

وأضاف صلاح حول مستواه الحالي مقارنة بتجربته السابقة مع تشيلسي: «لم احظ بفرصتي في السابق، ومنذ ان تركت الدوري الإنكليزي أردت أن اعود وأبرهن للجميع كرة القدم التي أستطيع تقديمها كي أثبت نفسي». مضيفاً: «عدت شخصا مختلفا عما كنت عليه».

وحول الأرقام القياسية التي يحققها ومعدل تهديفه العالي قال: «ألعب للفريق وليس لنفسي وقد لعبت الكثير من الكرات الحاسمة، وأريد أن أشكر اللاعبين وزملائي والمدرب فمن دونهم لم أكن هنا الآن وقد ساعدوني كثيراً للتهديف».

وحول مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام روما قال صلاح: أولا من الرائع خوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في أنفيلد، ومن المميز اللعب ضد روما ولدي رفقاء في روما ونحن على تواصل وهذا أمر جيد».

وقال مدرب صلاح يورغن كلوب في رسالة فيديو مسجلة: «تهانينا.. من النادر الفوز بجوائز فردية في كرة القدم لكن هذا الفريق يعزز الشخصية وانا سعيد جداً كوني دربتك طوال الموسم».

وأضاف كلوب: هذه الجائزة هي تقدير لا يصدق لك ولعائلتك لتفخروا بها.. لقد حققنا مشوارا رائعاً حتى الآن وما زالت لدينا بضعة أمتار للنهاية، الآن أرجوك احمل الجائزة وعد إلينا. سوف نلعب اليوم (أمام روما).

وتنافس مع صلاح على الجائزة كل من مهاجم توتنهام هاري كين وحارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا ولاعبو مانشستر سيتي كيفين دي بروين ودافيد سيلفا وليروي ساني.

وتوج صلاح -الحائز على لقب افضل لاعب افريقي العام الماضي- بالجائزة بعد نيله أكبر عدد من الأصوات، ليكرر الانجاز الذي حققه الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر سيتي اول لاعب عربي وأفريقي يتوج بجائزة لاعب الموسم في انجلترا.

ويقدم صلاح (25 عاما) مستويات مبهرة مع فريق ليفربول في الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا ويتصدر ترتيب الهدافين بالدوري الانجليزي برصيد 31 هدفا.. وجاءت تشكيلة افضل اللاعبين في الدوري الانكليزي لموسم 2017-2018 على النحو التالي:

لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مان يونايتد).. ولخط الدفاع: كيلي والكر (مان سيتي)، فيرتونخن (توتنهام)، أوتمندي (مان سيتي)، ماركوس ألونسو (تشلسي).. ولخط الوسط: دافيد سيلفا (مان سيتي)، كيفن دي بروين (مان سيتي)، كريستيان اريكسون (توتنهام)، ولخط الهجوم: هاري كاين (توتنهام)، محمد صلاح (ليفربول)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي).

وحصل الألماني لوروي ساني (22 عاما) لاعب مانشستر سيتي على جائزة افضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي موسم 2017-2018، وجاء هاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثاني في حين حل رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي ثالثا.