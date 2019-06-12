فيلم عراقي يفوز في مهرجان ميلانو

الصباح الجديد – وكالات:

يواصل الفيلم العراقي “أرض لا حياة فيها” لمخرجه الشاب حسام قاسم، تحقيقه للنجاح عالميا، ليفوز من بين ألف فيلم آخر من شتى دول العالم، في مهرجان أقيم في إيطاليا، حديثا.

وفاز الفيلم ” Lifeless Land” الذي صوره الشاب حسام، بمشاركة أخيه، من على سطح منزلهما شرقي العاصمة بغداد، في مهرجان MiMo — MILANO MOBILE FILM FESTIVAL، في ميلانو الإيطالية.

ويطمح الشاب العراقي المخرج ومؤلف الموسيقى التصويرية، المشاركة في مهرجانات أوسع من السابق بعد النجاح الذي حققه من فيلمه الفائز.

يذكر أن فيلم “أرض لا حياة فيها” قصير وصامت، صوره المخرج “حسام قاسم” من على سطح منزله الكائن في منطقة الأمين، شرقي العاصمة بغداد، قام بإخراجه وتصويره وإعداد المونتاج له مع موسيقى تصويرية من تأليفه، مع ميزانية ذاتية، حجمها صفر.

وترشح الفيلم في مهرجانين في الهند. والترشيح الثالث في مهرجان Lift-Off Global، في عاصمة المملكة المتحدة البريطانية، لندن. والترشح الرابع، في مهرجان 3 دقائق في 3 أيام السينمائي، في بغداد.